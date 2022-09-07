Liên quan đến vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở TP.Thuận An (Bình Dương), lãnh đạo tỉnh cho biết, vụ cháy đã khiến ít nhất có 15 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ cháy ở quán karaoke 3 tầng tại Bình Dương, vào hơn 11h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An). Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, có ít nhất hơn 15 người đã tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Tại hiện trường lúc hơn 11h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức vẫn đang dùng thang cuốn đập tường bên hông tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cùng thời điểm, cơn mưa lớn ập đến, công tác tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Có mặt tại hiện trường, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TP.Thuận An, Công an TP.Thuận An, một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã túc trực, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đám cháy - Ảnh: Báo Dân Việt Công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số vẫn đang tiếp tục - Ảnh: Báo Dân Việt Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định danh tính các nạn nhân bị tử vong.

Theo một bác sĩ, bệnh viện tiếp nhận 4 thi thể là nữ giới, tuổi đời còn khá trẻ. Do bị cháy nên thi thể khó nhận dạng. Người nhà của nạn nhân tìm đến cung cấp thông tin về hình xăm, đặc điểm nhận dạng trên cơ thể hoặc trang sức.... Tuy nhiên, đa số nạn nhân không có những đặc điểm, đồ dùng trùng khớp nên lực lượng chức năng phải chờ giám định pháp y để xác định. Nhiều người đến tìm kiếm người thân nhưng không thể nhận dạng được - Ảnh: Báo Người Lao Động Hiện tại, các lực lượng tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục tìm kiếm và đưa các nạn nhân còn lại ra khỏi hiện trường. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương Liên quan vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đến khoảng 10 giờ 20 ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận 40 trường hợp cấp cứu, trong đó có 11 bị chấn thương nặng.

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