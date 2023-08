Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ cháy ở quán karaoke 3 tầng tại Bình Dương, vào hơn 11h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An).

Cùng thời điểm, cơn mưa lớn ập đến, công tác tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Có mặt tại hiện trường, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TP.Thuận An, Công an TP.Thuận An, một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã túc trực, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đám cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số vẫn đang tiếp tục - Ảnh: Báo Dân Việt

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định danh tính các nạn nhân bị tử vong.