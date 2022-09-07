Nóng: TPHCM tổng kiểm tra PCCC tại quán karaoke, vũ trường nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ

Đợt tổng kiểm tra này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí , nơi tập trung đông người ở TPHCM. Kế hoạch bắt đầu từ ngày 17/8 đến ngày 15/9.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, Công an quận, huyện và TP Thủ Đức tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

Động thái này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Theo đó, PC07, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra giấy phép kinh doanh, hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương tiện phòng và chữa cháy; các điều kiện an toàn thoát nạn như: Tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm; điều kiện an toàn về điện, kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo...

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, cũng trong sáng nay, Đoàn của Công an quận 8 do thượng tá Trương Thành Lanh - Phó Trưởng Công an quận kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC & CNCH; hướng dẫn kỹ năng về PPCC và thoát nạn cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Tại quán Karaoke ICool số 147 Dạ Nam, phường 3, quận 8, đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC như: Hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở; hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu của công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn.

Đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại quán Karaoke ICool - Ảnh: Vietnamnet

Đặc biệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra. Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC & CNCH tại cơ sở, hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hôm qua (6/9), Đoàn của Công an quận 12 cũng đã ra quân kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh quán karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Dự kiến, chiều 7/9, Công an quận Gò Vấp cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai kế hoạch và thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trên địa bàn.

Liên quan đến tình hình PCCC quán karaoke, tối qua (6/9), tại quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến ít nhất 12 người tử vong.

Thời điểm khi xảy ra cháy nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người liều mình nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do khói lửa lớn.