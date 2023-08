Theo thông tin từ báo Nhân dân, vào khoảng 21 giờ tối 6/9, vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.