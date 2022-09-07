Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Xã hội 07/09/2022 11:23

Đến thời điểm 11h ngày 7/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân thứ 13 ra khỏi hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn lại đang được triển khai khẩn trương.

Theo thông tin từ báo Nhân dân, vào khoảng 21 giờ tối 6/9, vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 1
Nhóm lính cứu hỏa kiệt sức ra nghỉ ngơi để nhóm khác vào thay ca - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 2
Từng tốp lính cứu hỏa liên tục thay nhau vào hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt  - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến 10h10 sáng 7/9, làn khói xám vẫn bao trùm quán karaoke cháy và cả khu dân cư. Nhiều xe ô tô được cho là của khách hát vẫn đang đậu trước cửa quán. Lực lượng cứu hỏa sau gần 10 giờ đồng hồ chiến đấu với giặc lửa, mệt mỏi kiệt sức tại hiện trường. 

Theo thống kê tại thời điểm hiện tại, hiện trường vụ cháy có khoảng 15 phương tiện và khoảng 70 người đang hỗ trợ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Đến thời điểm 11h ngày 7/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân thứ 13 ra khỏi hiện trường. 

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 3
Thi thể nạn nhân thứ 13 vừa được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí
Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke được phong tỏa vào sáng 7/9 - Ảnh: Báo Nhân dân

Ông Mai Hùng Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương - cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng triển khai, gọi chi viện từ nhiều đơn vị. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn khá lớn, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế đám cháy và cứu hộ kéo dài suốt đêm 6/9 đến thời điểm này.

“Hiện bên trong quán có hai phòng đang quá nóng, anh em chiến sĩ chưa vào được, đang phải phá tường để giải tỏa bớt nhiệt”, ông Dũng thông tin.

Theo Phó chủ tịch tỉnh, các lực lượng chức năng đang lục soát tất cả các phòng vì có những phòng hát theo khai báo là không có khách nhưng chưa biết thời điểm xảy ra cháy có ai chạy vào không. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai các nhân chứng và người liên quan và làm rõ thông tin của những nạn nhân tử vong.

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Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Bình Dương, quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) hiện lại bốc khói nghi ngút, lửa đang bùng phát bên trong khiến công tác cứu nạn bị gián đoạn.

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