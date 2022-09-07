Tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Xã hội 07/09/2022 12:11

Liên quan vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đến khoảng 10 giờ 20 ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận 40 trường hợp cấp cứu, trong đó có 11 bị chấn thương nặng.

Liên quan vụ cháy quán karaoke ở thành phố Thuận An (Bình Dương), theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, đến khoảng 10 giờ 20 ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú đã tiếp nhận 40 người đang cấp cứu. Đặc biệt có 11 bị chấn thương nặng, trong đó có 1 ca chấn thương sọ não đang chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bác sỹ Nguyễn Đình Đạt, phụ trách Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú cho biết, những người cấp cứu trong tình trạng đen thui, gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não. Nhiều người rất hoảng loạn. Có một trường hợp chấn thương sọ não nặng có tụ máu, gãy chân và tay đã chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

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Các nạn nhân sống sót trong vụ cháy tại quán karaoke đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 2
Một số người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa An Phú - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Hiện tại, 2 trường hợp bị gãy chân và gãy xương gót đang chuyển khoa ngoại để mổ gấp. Tất cả cá c ca chấn thương đều do hoảng loạn nhảy xuống từ lầu cao trong vụ cháy quán karaoke.

Bác sỹ Nguyễn Đình Đạt cho biết về công tác chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, hiện Bệnh viện Đa khoa An Phú tận dụng tất cả oxy cho bệnh nhân cấp cứu dùng để cho bệnh nhân thở với lý do khi chuyển vào cấp cứu nhiều người có biểu hiện ngạt, khó thở.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của các nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 3

Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ Zing, đến 11h ngày 7/9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) phục vụ công tác cứu hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thêm hai thi thể nạn nhân kẹt trong hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu và chuyển về nhà xác, nâng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên 14 người. Trong khi đó, tại hiện trường, cảnh sát tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của cơ sở karaoke An Phú, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra vì nghi còn nạn nhân mắc kẹt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cho biết còn khoảng 2 phòng karaoke ở tầng lầu chưa được kiểm tra, cảnh sát đang cố dập tường tiếp cận từ hướng này. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Xót xa hình ảnh các người lính cứu hỏa kiệt sức tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến thời điểm 11h ngày 7/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân thứ 13 ra khỏi hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn lại đang được triển khai khẩn trương.

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