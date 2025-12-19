Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Tâm sự 19/12/2025 17:45

Cuối tuần vừa rồi, cô bạn thân của tôi sinh con. Ngày trước tôi nghe Phượng nói có quen một người nhưng chẳng nghe tin cưới xin gì, bất ngờ thấy cô ấy cập nhật một tấm hình đứa trẻ mới sinh bị che mặt.

Tôi lấy chồng đã 7 năm, có hai con gái xinh xắn. Tôi và chồng sống ở thành phố, thường về quê thăm bố mẹ hai bên khi có thời gian rảnh. Quả thật cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Dù nhiều người cho rằng tôi nên thấy lo lắng khi sinh con gái, nhưng tôi vẫn thấy ổn. Vì chồng tôi rất yêu hai con, anh lúc nào cũng chiều chuộng vợ. Tôi nghĩ đàn ông không phải ai cũng muốn có con trai, tư tưởng đó quá cổ hủ rồi.

Tôi làm kế toán, chồng tôi làm xây dựng. So với tôi, chồng thường xuyên đi công tác hơn. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ dành cho tôi và con, vì thế tôi cũng không nỡ trách móc anh. Huống hồ, đàn ông càng kiếm nhiều tiền thì vợ phải chấp nhận anh ấy bận rộn.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác. Anh nói với tôi có một công trình ở tỉnh khác đang thi công, anh không thể thường xuyên ở nhà. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, có lỗi của chồng khi về nhà, tôi chỉ thấy xót cho chồng, luôn cỗ vũ anh hết mình.

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần vừa rồi, cô bạn thân của tôi sinh con. Ngày trước tôi nghe Phượng nói có quen một người nhưng chẳng nghe tin cưới xin gì, bất ngờ thấy cô ấy cập nhật một tấm hình đứa trẻ mới sinh bị che mặt. Từng là bạn thân nhiều năm, tôi quyết định về quê thăm cô ấy. Tiện thể tôi về thăm bố mẹ, vì cô ấy cùng quê với tôi.

 

Lúc đi, tôi không liên lạc với Phượng, cũng không nhắn tin cho chồng biết. Tôi dẫn hai con về nhà ngoại rồi tranh thủ sang thăm bạn thân. Vừa bước tới cửa nhà của Phượng, tôi chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Phượng đang bế đứa trẻ mới sinh, đứng cạnh bên là chồng của tôi. Hai người gần gũi với nhau như cặp vợ chồng mới có con nhỏ. Tôi còn nghe chồng nói:

“Thằng bé có cái mũi giống anh, còn cặp mắt thì giống em, trộm vía con trai của anh đẹp trai thế!”.

Người tôi vô thức phát run vì tức giận. Hóa ra chồng nói dối đi công tác, giả vờ khổ cực với tôi là để về chăm nhân tình sinh con sao? Còn cô bạn thân kia lại lén lút cướp chồng của tôi. Tôi biết cả ba người chúng tôi từng lớn lên cùng nhau, nhưng vì sao hai người họ có thể phản bội, tổn thương tôi như thế?

Khi hai người đó cùng lúc nhìn thấy tôi, tôi đã cố đè nén cảm xúc muốn chạy đến đánh họ. Tôi quay lưng đi, chạy về nhà bố mẹ đẻ, suốt cả tuần sau vẫn không muốn về nhà. Chồng tôi chỉ nhắn một tin xin lỗi, anh xin tôi thông cảm cho tôi vì anh thật sự muốn có con trai.

Tôi quá thất vọng và đau khổ, tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ ly hôn chồng sao?

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối để rồi 'hóa đá' khi đọc tin nhắn phản hồi

Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối để rồi 'hóa đá' khi đọc tin nhắn phản hồi

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Tâm sự 55 phút trước
Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/12/2025, 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng điên cuồng định 'bắt gian', nào ngờ vừa nâng lên đã quỳ sụp xuống khóc nghẹn

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng điên cuồng định 'bắt gian', nào ngờ vừa nâng lên đã quỳ sụp xuống khóc nghẹn

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng đã 'chết lặng' thấy một người đàn ông lạ vụt tới ôm trầm lấy cô ấy

Vợ ngất xỉu giữa sân, tôi chưa kịp phản ứng đã 'chết lặng' thấy một người đàn ông lạ vụt tới ôm trầm lấy cô ấy

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Vừa bước chân vào nhà bạn trai đã phải 'bỏ chạy lấy người' vì câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi rùng mình

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cầm kết quả ADN con ruột nhưng mặt lại giống hệt hàng xóm, tôi 'ngã quỵ' khi mất trắng 3 tỷ vì sự thật nghiệt ngã

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Cứ ngỡ gặp được khách 'vip' đặt trà sữa, tôi đi giao hàng rồi vội vàng quay xe khi thấy gương mặt người đứng đợi

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân

Âm thầm về nhà chồng để tạo bất ngờ, tôi 'ngã quỵ' khi thấy món đồ của người phụ nữ khác đang phơi hiên ngang trong sân