Con trai đòi cưới mẹ đơn thân, bố 'run cầm cập' nhận ra người đàn bà mình từng ruồng bỏ năm xưa

Tâm sự 19/12/2025 21:00

Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, chấp nhận một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ liên lạc lại với người sếp cũ. Cũng không có ý định để người đàn ông ấy gặp con mình.

Chào mọi người, tôi tên My. Năm nay tôi 27 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Sau này khi học xong đại học, tôi luôn cố gắng để có được công việc ổn định và phụ giúp bố mẹ.

Vừa ra trường, tôi đã được làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu. Cứ nghĩ con đường sự nghiệp sẽ hanh thông. Không ngờ sếp lại có tình ý với tôi. Hồi ấy biết tôi cần tiền để bố chữa bệnh, ông nói thẳng: "Anh cần tình cảm, em cần tiền. Nếu em chịu quen anh, anh sẽ cho em nửa tỷ để bố chữa bệnh".

 

Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý làm người thứ 3 của sếp - người đàn ông hơn tôi 28 tuổi. Chúng tôi qua lại được nửa năm thì tôi phát hiện mình có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất hoang mang, nhưng bản thân lại không nỡ bỏ máu mủ của mình. Còn sếp tôi thì bắt phải giải quyết đứa bé vì sợ sau này tôi sẽ lấy đó uy hiếp mình.

Con trai đòi cưới mẹ đơn thân, bố 'run cầm cập' nhận ra người đàn bà mình từng ruồng bỏ năm xưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, chấp nhận một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ liên lạc lại với người sếp cũ. Cũng không có ý định để người đàn ông ấy gặp con mình.

Sau 2 năm, tôi mới dám mở lòng với mối quan hệ mới. Hưng là người đàn ông chững chạc, sẵn sàng chấp nhận con trai tôi. Không những vậy, anh còn quan tâm tới thằng bé như một người bố ruột. Mỗi lần 3 người đi ăn cùng nhau, anh lại giới thiệu chúng tôi là một gia đình.

Hôm qua tôi về nhà Hưng ra mắt. Tâm trạng tôi thực sự không ổn, chỉ sợ khi biết tôi làm mẹ đơn thân, bố mẹ anh sẽ phản đối mối quan hệ này. Thế nhưng chưa kịp gặp gỡ và nói về con mình, tôi đã gặp một chuyện không tưởng.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã rụng rời khi chạm mặt sếp cũ. Càng sốc hơn khi Hưng giới thiệu đó là bố của anh. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này. Còn sếp tôi thì lăn đùng ra ngất. Bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Tôi thật lòng yêu Hưng và muốn quên đi quá khứ của mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây?

Bị chồng miệt thị 'mùi cá tanh tưởi', vợ đổ luôn chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến anh ta 'tái mặt' sợ hãi

Bị chồng miệt thị 'mùi cá tanh tưởi', vợ đổ luôn chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến anh ta 'tái mặt' sợ hãi

Tôi quen chồng mình khi anh còn đi học. Ngày ấy chồng tôi nghèo lắm, chẳng có tiền để học tiếp. Sang đến năm 3, anh định bỏ học nhưng tôi nhất quyết không cho. Còn nói sẽ kiếm tiền để anh trang trải.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Tâm sự 21 phút trước
Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Tâm sự 36 phút trước
Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Phát Tài ngày Noel (23-25/12), đỏ cả tình lẫn tiền, nhận Lộc tứ phương, đón Tết như ý, Phú Quý đủ đường

Chúc mừng 3 con giáp Phát Tài ngày Noel (23-25/12), đỏ cả tình lẫn tiền, nhận Lộc tứ phương, đón Tết như ý, Phú Quý đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Vận đỏ kể từ ngày 20/12/2025, 3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, Tài Lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Vận đỏ kể từ ngày 20/12/2025, 3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, Tài Lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

5 năm vô tâm không ngó ngàng tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ vợ đang cất giấu

5 năm vô tâm không ngó ngàng tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ vợ đang cất giấu

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ, tôi 'sởn gai ốc' nghe tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng tương lai từ quê lên ở nhờ, tôi 'sởn gai ốc' nghe tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm