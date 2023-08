Theo thông tin từ báo Dân Việt, đến 9 giờ sáng ngày 7/9, ngọn lửa bên trong quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói đen tiếp tục lan nhanh từ khu vực phía trước ra phía sau. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương hiện vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Công an Bình Dương cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người tử vong sau vụ cháy. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã giải cứu hơn 10 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An). "Số người tử vong hiện vẫn còn đang thống kê", vị lãnh đạo này thông tin.