Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP Thuận An.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, đến 9 giờ sáng ngày 7/9, ngọn lửa bên trong quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói đen tiếp tục lan nhanh từ khu vực phía trước ra phía sau. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương hiện vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Bên cạnh đó, Công an Bình Dương cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người tử vong sau vụ cháy. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã giải cứu hơn 10 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An). "Số người tử vong hiện vẫn còn đang thống kê", vị lãnh đạo này thông tin.

Lửa cháy tại quán karaoke ở Bình Dương vẫn chưa tắt hẳn - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 21 giờ ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú tại đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An. Karaoke An Phú có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 03 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trên phía trên lầu của quán. Phát hiện bị cháy nhưng do ngọn lửa bít lối đi nên một số nhân viên và khách hát trong quán không thể tháo chạy mà bị mắc kẹt bên trong. Một số nhân viên và khách trong quán đã liều mình nhảy xuống đất và bị thương. Nhiều xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng thang dài để cứu hộ các nạn nhân - Ảnh: Báo người Lao Động Cảnh sát đưa những người bên trong khu vực nhà cháy ra ngoài - Ảnh: Báo người Lao Động Lực lượng chức năng đã phát hiện 12 thi thể của nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Báo người Lao Động Hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đang chốt trực tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như thống kê số thiệt hại về người và tài sản. Ngoài ra, lãnh đạo TP Thuận An đã xuống trực tiếp hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời đến bệnh viện đa khoa An Phú để thăm các nạn nhân đang điều trị tại đây.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 12 người tử vong: Lãnh đạo tỉnh sẽ điều tra thật kĩ nguyên nhân và kiểm tra công tác PCCC ở tất cả quán karaoke còn lại Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 12 người chết ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh mới đây cho biết sẽ điều tra thật kỹ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và cho kiểm tra công tác PCCC ở tất cả các quán karaoke còn lại trên địa bàn.

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