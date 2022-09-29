Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi dưới trời mưa ở Hà Nội

Xã hội 29/09/2022 11:00

Uỷ ban nhân dân phường Cát Linh (Hà Nội) đã tiếp nhận ngay khi có thông tin của người dân về việc có cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội.

Theo thông tin từ VOV, ông Trịnh Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Linh, Đống Đa, công an phường, UBND phường đã tiếp nhận ngay khi có thông tin của người dân về việc có cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội. Thời điểm nhận cháu bé và cho đến thời điểm hiện tại sức khỏe của cháu bé rất tốt.

Ông Trịnh Văn Hầ cho biết: "Hiện phường đang chăm cháu trong vòng 7 ngày. Trong 7 ngày này sẽ đăng thông báo để có ai đến nhận cháu không, sau thời gian này nếu không có thông tin gì thì sẽ chuyển cháu đến nhà trẻ Hữu Nghị ở đường Láng”.

Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi dưới trời mưa ở Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai 2 tuổi cùng túi đồ bị bỏ lại ở đầu ngõ 307 Giảng Võ - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 28/9, người dân ở khu vực phố Giảng Võ (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi chơi một mình. Cháu bé đứng tại khu vực ngõ 307 của con đường này.

“Bố tôi kể lúc đó trời còn tối và lất phất mưa. Ông thấy con đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có một bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, một mảnh giấy ghi 'Đức An 16/11/2020' và bình sữa còn ấm”, anh Dương Sơn Lâm chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, viết bản tường trình, khoảng 11h trưa cùng ngày, cháu bé được bàn giao cho công an phường. Ông Bằng, tổ trưởng dân phố số 11, phường Cát Linh, quận Đống Đa cho biết: "Bé kháu khỉnh, nhanh nhẹn, chơi từ sáng sớm đến trưa với người lạ mà không khóc. Nhìn cháu vô tư cười đùa, còn đòi bế đi chơi mà không hề biết bị bỏ rơi càng khiến tôi không kìm được nước mắt".

Ông Đặng Vũ Lâm, 52 tuổi, người dân trong tổ dân phố cũng tỏ ra xót xa khi biết tin có cháu bé bị bỏ rơi trong thời tiết mưa lạnh. "May mắn cháu bé được mọi người dân và chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc tốt. Chúng tôi hy vọng cháu sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi và yêu thương", ông Lâm chia sẻ.

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