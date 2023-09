Công an xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) vừa thông báo tìm bố mẹ đẻ của bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Trước đó, ngày 27/9, Công an xã Giáp Sơn tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Duyên (SN 1995, trú tại thôn Trại Mới, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) về việc, khoảng 22h10 cùng ngày, chị Duyên đi ra phía trước cửa nhà, phát hiện chiếc giỏ nhựa màu hồng, bên trong có một trẻ sơ sinh. Bên cạnh chiếc giỏ có một túi bóng màu đen bên trong chứa một số đồ dùng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Giáp Sơn đến hiện trường lập biên bản. Qua kiểm tra, cháu bé có giới tính nam, được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu hồng cùng một tờ giấy ghi: “Em không đủ khả năng nuôi con, mong gia đình nhặt được giúp đỡ em nuôi bé. Bé 3 ngày tuổi, nặng 2,8kg”.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ trang Tuổi trẻ & Pháp luật, tiến hành kiểm tra y tế cho cháu bé, sức khoẻ bé trai bình thường, không có gì bất thường. Qua làm việc với chị Duyên, gia đình chị rất bất ngờ khi có ai đó mang cháu bé đến đặt trước cửa nhà mình, đồng thời chị cùng gia đình có nguyện vọng được nuôi dưỡng chăm sóc cháu bé trong thời gian tìm bố mẹ đẻ của bé, trường hợp nếu không tìm được gia đình sẽ xin được làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định.

Căn cứ sự việc, Công an xã đã tiến hành bàn giao bé cho gia đình chị Đào Thị Duyên chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời trong thời gian thông báo tìm bố mẹ đẻ của cháu bé.

Công an xã Giáp Sơn thông báo ai là bố mẹ của cháu đến liên hệ với Công an xã Giáp Sơn qua số điện thoại: 0963.815528 (đồng chí Minh - Trưởng Công an xã).

