Sáng 20/9, Đại úy Đinh Văn Nam - Trưởng Công an xã Cao Sơn cho biết, trước mắt cháu bé đang được hai vợ chồng hiếm muộn ở thị trấn Đà Bắc cưu mang chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 19/9, Công an xã và UBND xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi bên đường.

Trước đó, khoảng 4h45 ngày 18/9, anh Đỗ Ngọc Thành (SN 1981) cùng vợ là Đỗ Thị Thắm (SN 1981), trú tại thị trấn Đà Bắc, khi đi đến gần cổng trường tiểu học xã Cao Sơn đã phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa để bên đường.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nặng 5,1kg, tình trạng sức khỏe bình thường, không có dị tật bẩm sinh. Trong chiếc giỏ có mảnh giấy được viết với nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được. Cháu xin nhờ mọi người ai có điều kiện gặp được, xin mang cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người. Cháu xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cưu mang nuôi cháu. Cháu chưa được đặt tên".

Bé trai được đặt trong chiếc giỏ nhựa để bên đường - Ảnh: báo Dân Trí

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, theo ông Đinh Văn Nam - Trưởng công an xã Cao Sơn, khi cháu bé đưa đến công an xã có đặc điểm như sau, trẻ được quấn một chiếc chăn màu đỏ và một chiếc khăn màu xanh bên ngoài. Đầu đội mũ sơ sinh màu xanh da trời. Cổ quàng khăn xô màu trắng, viền hồng, áo màu xanh lá cây.

Công an xã Cao Sơn đã phát đi thông báo, ai là người thân hoặc là bố mẹ của cháu bé đến trụ sở công an xã để nhận lại con trong thời hạn 7 ngày từ ngày 19 đến 25/9. Nếu trong thời gian trên, người thân của cháu bé không đến nhận, UBND xã Cao Sơn sẽ tiến hành làm thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm lá thư nhờ nuôi hộ Bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường, bên cạnh còn có lá thư nhờ nuôi hộ vì ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-be-so-sinh-nang-5-1kg-bi-bo-roi-o-ben-duong-kem-buc-thu-nho-nuoi-ho-vi-hoan-canh-kho-khan-505161.html