Cháu bé sơ sinh nặng 5,1kg bị bỏ rơi ở bên đường kèm bức thư nhờ nuôi hộ vì hoàn cảnh khó khăn

Xã hội 21/09/2022 08:35

Sáng 20/9, Đại úy Đinh Văn Nam - Trưởng Công an xã Cao Sơn cho biết, trước mắt cháu bé đang được hai vợ chồng hiếm muộn ở thị trấn Đà Bắc cưu mang chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 19/9, Công an xã và UBND xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thông báo tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi bên đường.

Trước đó, khoảng 4h45 ngày 18/9, anh Đỗ Ngọc Thành (SN 1981) cùng vợ là Đỗ Thị Thắm (SN 1981), trú tại thị trấn Đà Bắc, khi đi đến gần cổng trường tiểu học xã Cao Sơn đã phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa để bên đường.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nặng 5,1kg, tình trạng sức khỏe bình thường, không có dị tật bẩm sinh.  Trong chiếc giỏ có mảnh giấy được viết với nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được. Cháu xin nhờ mọi người ai có điều kiện gặp được, xin mang cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người. Cháu xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cưu mang nuôi cháu. Cháu chưa được đặt tên".

Cháu bé sơ sinh nặng 5,1kg bị bỏ rơi ở bên đường kèm bức thư nhờ nuôi hộ vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Bé trai được đặt trong chiếc giỏ nhựa để bên đường - Ảnh: báo Dân Trí

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, theo ông Đinh Văn Nam - Trưởng công an xã Cao Sơn, khi cháu bé đưa đến công an xã có đặc điểm như sau, trẻ được quấn một chiếc chăn màu đỏ và một chiếc khăn màu xanh bên ngoài. Đầu đội mũ sơ sinh màu xanh da trời. Cổ quàng khăn xô màu trắng, viền hồng, áo màu xanh lá cây. 

Công an xã Cao Sơn đã phát đi thông báo, ai là người thân hoặc là bố mẹ của cháu bé đến trụ sở công an xã để nhận lại con trong thời hạn 7 ngày từ ngày 19 đến 25/9. Nếu trong thời gian trên, người thân của cháu bé không đến nhận, UBND xã Cao Sơn sẽ tiến hành làm thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Bé sơ sinh 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ven đường, bên cạnh còn có lá thư nhờ nuôi hộ vì ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu.

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh bị bỏ bé sơ sinh bị bỏ rơi bé bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?