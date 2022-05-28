UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt đối với cô giáo có hành vi trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với Zing sáng 28/5, đại diện UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan chức năng địa phương đã có hình thức xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (giáo viên lớp mầm non tư thục Bông Sen) về hành vi trùm nylon vào đầu học sinh. Theo đó, chính quyền địa phương đã đánh giá hành vi, xem xét hồ sơ khám chữa bệnh của bé trai (T.H.K. 27 tháng tuổi) và kết luận hành động của bà Nhung chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sau khi làm việc với gia đình bé trai T.H.K. và kết quả điều tra của công an, UBND xã Báo Đáp đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt bà Nhung 3,75 triệu đồng về hành vi Xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, bà Nhung phải công khai xin lỗi người bị xâm phạm thân thể và cha mẹ của người bị xâm phạm.

Hình ảnh từ camera giám sát về hành động của bà Nhung. Ảnh: Cắt từ clip. Trước đó, Dân Việt đưa tin, trưa 14/5, bà Nhung trông lớp Mầm non tư thục Bông Sen (ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên) có 9 bé. Sau khi ăn trưa xong, bà Nhung cho các học sinh đi ngủ. Vào lúc 11h56 ngày 14/5, thấy cháu T.H.K. tiểu tiện ra quần, khóc, bà N. dỗ nhưng bé không ngủ nên cô đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay vỗ vào mông cháu bé 2 cái. Sau đó, bà N. bỏ túi nilon ra và đưa cháu đi sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi để cho các cháu khác ngủ. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Báo Đáp đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Công an xã Báo Đáp mời bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, gia đình anh Huy (bố mẹ của cháu T.H.K.) và những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Gia đình anh Huy đưa cháu T.H.K. tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi, thăm khám sức khỏe. Chiều 16/5, kết quả bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái xác định tình trạng sức khỏe của cháu T.H.K. bình thường, không tổn thương gì và đã cho ra viện. Để yên tâm hơn, sáng 17/5, gia đình anh Huy tiếp tục đưa cháu K. đi Hà Nội để kiểm tra sức khỏe.

Vụ cô giáo mầm non trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh: Hành vi của giáo viên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm Liên quan đến vụ cô giáo dùng túi nilon trùm lên đầu học sinh rồi đánh vào mông, sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối giáo viên về hành vi “xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

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