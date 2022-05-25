Hà Nội CẤM dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè: Trẻ cấp mầm non đi học thế nào?

Theo khung kế hoạch năm học 2021 - 2022, từ ngày 1/6, hơn 2,2 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT bắt đầu kỳ nghỉ hè. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2022 - 2023.

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 24/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Quy định trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022.

Cụ thể, theo khung kế hoạch năm học 2021 - 2022, từ ngày 1/6, hơn 2,2 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT bắt đầu kỳ nghỉ hè. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2022 - 2023.

Hiệu trưởng các trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cần lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh, học viên học lực yếu, kém; bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp cho những học sinh, học viên thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

Ảnh minh họa: Người Lao Động

Đối với cấp học mầm non, Dân Trí thông tin thêm, căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ, tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm việc dịp hè để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè, báo cáo UBND xã, phường, thị trấn (đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập) và phòng giáo dục và đào tạo.

Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, không để xảy ra bất kỳ vụ việc vi phạm quy định tại các cơ sở.

Cơ sở giáo dục mầm non cần thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, duy trì sổ trực hè (thời gian, người trực, chất lượng công việc, công tác báo cáo; cần thực hiện chế độ thu, chi thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của các cấp quản lý.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non cần quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân công giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Trong kỳ nghỉ hè, sở khuyến khích các trường tạo điều kiện cho học sinh được sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị như thư viện, nhà thể chất, sân vận động, bể bơi… để học sinh có thể vào ôn tập, đọc sách, đọc báo, tra cứu tài liệu, tập luyện và vui chơi.

CHÍNH THỨC: 'Full' lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh/thành phố trên cả nước Học sinh cả nước sẽ nghỉ hè sau ngày 31/5/2022, tùy theo kế hoạch của địa phương, một số địa phương do điều kiện cụ thể, sẽ kết thúc năm học ở một số cấp học trước ngày 10/6.

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