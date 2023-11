CHÍNH THỨC: 'Full' lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh/thành phố trên cả nước

An Giang: Kết thúc học kỳ II: Mầm non và tiểu học trước ngày 29/7, THCS và THPT trước ngày 25/6, riêng khối 9 và 12 trước ngày 22/5; hệ GDTX do đơn vị quyết định; Tổng kết năm học: Mầm non và tiểu học trước ngày 5/8; THCS và THPT trước ngày 30/6, riêng khối 9 và 12 trước ngày 31/5; hệ GDTX do đơn vị quyết định.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp mầm non tổng kết năm học từ ngày 23-25/5. Cấp tiểu học: Thời gian ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối năm từ ngày 6-17/6. Thời gian tổng kết năm học 2021-2022, xét hoàn thành chương trình TH từ ngày 20-24/6. Cấp THCS và THPT tổng kết năm học từ ngày 27-31/5.

Bạc Liêu: Giáo dục trung học: Kết thúc học kỳ II trước ngày 15/6. Nếu không sử dụng thời gian dự phòng thì kết thúc và tổ chức bế giảng năm học trước ngày 12/6. Giáo dục thường xuyên: Kết thúc học kỳ II trước ngày 15/6. Nếu không sử dụng thời gian dự phòng thì kết thúc và tổ chức bế giảng năm học trước ngày 5/6.

Bắc Giang: Các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Bắc Kạn: Tất cả các cấp học kết thúc học kỳ II ngày 24/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Bắc Ninh: Ngày kết thúc năm học của tất cả các bậc học là ngày 31/5.

Bình Định: Tất cả các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Bình Phước: Bậc mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 20/5. - Bậc THCS, THPT và GDTX kết thúc năm học vào ngày 31/5.

Bình Thuận: Thời gian kết thúc học kỳ II của bậc mầm non và tiểu học là 5/6, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học chậm nhất ngày 12/6. Đối với bậc THCS, THPT, GDTX thời gian kết thúc học kỳ II là 30/5, kết thúc năm học chậm nhất ngày 30/5.

Cà Mau: Mầm non và Tiểu học kết thúc và tổng kết năm học chậm nhất ngày 15/7. THCS, THPT kết thúc và tổng kết năm học chậm nhất ngày 15/6. Giáo dục thường xuyên kết thúc và tổng kết năm học chậm nhất ngày 31/5.

Cần Thơ: Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 10/6.

Cao Bằng: Tất cả các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đà Nẵng: Giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên kết thúc năm học trước ngày 25/5. Giáo dục phổ thông kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đắk Lắk: Bậc mầm non và giáo dục phổ thông kết thúc học kỳ II vào ngày 21/5; GDTX vào ngày 7/5. Tất cả các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đắk Nông: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đồng Nai: Các bậc học kết thúc năm học ngày 4/6.

Đồng Tháp: Học kỳ II kết thúc chậm nhất ngày 29/5. Năm học 2021-2022 kết thúc trước ngày 15/6.

Gia Lai: Các cơ sở giáo dục mầm non có thể kết thúc năm học trước ngày 31/5. Đối với các cơ sở giáo dục Mầm non phải cho trẻ nghỉ ở nhà thời gian dài để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nếu cần thiết làm văn bản đề xuất kéo dài thời gian kết thúc năm học.

Hà Giang: Các cấp học kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5; Hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trước ngày 31/5.

Hà Nội: Học sinh các cấp kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31/5. Căn cứ vào tình hình thực tế học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian 2 tuần dự trữ để hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, bảo đảm kết thúc chương trình học hiệu quả và chất lượng.

Hà Tĩnh: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Hải Dương: Bậc mầm non, tiểu học kết thúc năm học trước ngày 27/5; Bậc THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học trước ngày 28/5.

Hải Phòng: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Hậu Giang: Thời gian cấp mầm non kết thúc năm học trước ngày 11/6; học sinh phổ thông nghỉ hè trước ngày 4/6.

Hòa Bình: Bậc mầm non kết thúc năm học ngày 27/5; Bậc tiểu học, THCS, THPT kết thúc năm học ngày 28/5; Trung tâm giáo dục thường xuyên kết thúc năm học ngày 27/5.

Hưng Yên: Thời gian kết thúc năm học ở các bậc học là trước ngày 31/5.

Khánh Hòa: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông kết thúc học kỳ II trước ngày 29/5; GDTX kết thúc học kỳ II trước ngày 22/5. Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 5/6.

Kiên Giang: Ngày kết thúc và tổng kết năm học ở bậc mầm non, tiểu học chậm nhất là 30/6; Bậc THCS: đối với lớp 9 chậm nhất ngày 8/6; lớp 6, 7, 8, chậm nhất ngày 30/6; Bậc THPT và GDTX: đối với lớp 12 chậm nhất ngày 31/5; lớp 10, 11, chậm nhất ngày 30/6.

Kon Tum: Tất cả các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Lai Châu: Tất cả các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Lạng Sơn: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Lào Cai: Các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Long An: Các bậc học kết thúc năm học trước ngày 15/6.

Nam Định: Các cấp học kết thúc học kỳ II ngày 19/5; Kết thúc năm học trước ngày 21/5.

Nghệ An: Tất cả các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Ninh Bình: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Ninh Thuận: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Phú Thọ: Các cấp học kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5 (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 17 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có ít nhất 16 tuần thực học). Kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Phú Yên: Ngày kết thúc học kỳ II ở bậc mầm non và tiểu học là 21/5; ở THCS, THPT là ngày 23/5; GDTX chậm nhất là ngày 23/5.

Quảng Bình: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Quảng Ngãi: Các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 11/6 và kết thúc năm học trước 15/6.

Quảng Ninh: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Quảng Trị: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Sóc Trăng: Thời gian kết thúc học kỳ II ở các bậc học là vào 28/5. Kết thúc năm học chậm nhất ngày 31/5.

Sơn La: Các bậc học kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tây Ninh: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX tổng kết năm học vào ngày 28/5.

Thái Bình: Các bậc học hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Thái Nguyên: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Thanh Hóa: Ngày kết thúc năm học ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX (cấp THCS và THPT) là trước 31/5; trung tâm học tập cộng đồng là trước 14/8.

Thừa Thiên Huế: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tiền Giang: Bậc tiểu học: Tổng kết năm học và xét hoàn thành chương trình tiểu học: Từ ngày 13/6 đến trước ngày 17/6. Bậc THCS và THPT: Lớp 9 và lớp 12 kết thúc học kỳ II trước ngày 6/6. Lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 kết thúc học kỳ II trước ngày 13/6. Giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ II trước ngày 23/5.

TP Hồ Chí Minh: Từ lớp 6 đến lớp 12: các trường chủ động kiểm tra học kỳ II và hoàn thành chương trình trước ngày 15/5.

Học sinh lớp 5 thực hiện kiểm tra định kì cuối học kì II và kết thúc năm học trước ngày 10/6.

Đối với học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, các trường chủ động xây dựng kế hoạch kết thúc năm học tùy theo tình hình thực tế, năng lực của học sinh mỗi trường, kế hoạch được Phòng GDĐT phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Học sinh lớp 1, 2, 3, 4 ở TP Hồ Chí Minh kết thúc năm học trước ngày 30/6.

Trà Vinh: Kết thúc năm học trước ngày 11/6.

Tuyên Quang: Tất cả các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Vĩnh Long: Các bậc học kết thúc năm học ngày 10/6.

Vĩnh Phúc: Các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Yên Bái: Các bậc học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.