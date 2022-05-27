Liên quan đến vụ cô giáo dùng túi nilon trùm lên đầu học sinh rồi đánh vào mông, sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối giáo viên về hành vi “xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Liên quan đến sự việc cô giáo dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu của một học sinh và dùng tay vỗ vào mông cháu bé tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, theo VOV, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, UBND huyện Trấn Yên đã giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua kết quả kiểm tra, xác minh và hồ sơ khám chữa bệnh của cháu Trần H.K (cháu bé bị cô giáo trùm đầu) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Nhi Trung ương, xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (cô giáo trong vụ việc) chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan công an và nội dung làm việc trực tiếp với gia đình cháu Trần H. K, UBND xã Báo Đáp tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung về hành vi “xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Giáo viên dùng túi nilon trùm lên đầu trẻ - Ảnh cắt từ clip Căn cứ biên bản vi phạm hành chính do UBND xã Báo Đáp lập ngày 20/5 và căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, vào ngày 26/5, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp; buộc bà Nguyễn Thị Hồng Nhung xin lỗi công khai người bị xâm phạm thân thể và cha mẹ người bị xâm phạm.

Theo UBND huyện Trấn Yên, sự việc trên là bài học sâu sắc cho các cơ sở giáo dục công lập cũng như tư thục, để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm; từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật Như đã đưa tin trước đó, đêm ngày 14/5, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái). Theo nội dung đăng tải, lớp học có 2 cô giáo đang dỗ cho các cháu nhỏ ngủ trưa, trong đó một bé không rõ lý do gì không chịu nằm xuống ngủ. Một giáo viên ra ngoài và trở lại thực hiện hành vi trùm túi nilon lên đầu cháu bé rồi đánh vào mông bé. Theo Tổ Quốc, vụ việc xảy ra tại trường mầm non trên địa bàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin với phóng viên, lãnh đạo Đảng uỷ xã Báo Đáp cho biết, vụ việc xảy ra trưa ngày 14/5 tại trưởng mầm non tư thục thôn Nhân Nghĩa. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc với các bên. Nguyên nhân ban đầu do cháu bé không chịu ngủ trưa, cô giáo đã dùng túi nilon đen với mục đích che không cho ánh sáng vào mắt để cháu bé ngủ.

Giáo viên trùm túi nylon rồi đánh trẻ mầm non gây xôn xao: Chính quyền địa phương nói gì? Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên trùm túi nylon lên đầu cháu bé rồi dùng tay đánh vào mông cháu bé được chia sẻ gây xôn xao trên mạng xã hội. Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

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