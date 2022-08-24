Tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại xe trên cầu Hiền Lương, nghi nhảy cầu tự vẫn

Xã hội 24/08/2022 19:47

Phát hiện chiếc xe máy để lại trên cầu Hiền Lương, nghi có người nhảy cầu nên người dân đã báo với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, chiều 24/8, ông Thân Trọng Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể tại sông Bến Hải, ngay gần cầu Hiền Lương.

Cụ thể, lúc 14h ngày 24/8, tại sông Bến Hải (đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, CSGT Công an huyện Vĩnh Linh và Công an xã Vĩnh Sơn đã tìm thấy 1 thi thể và đưa vào bờ.

“Thi thể được tìm thấy gần ngay cầu Hiền Lương mới. Hiện, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành các thủ tục theo quy định” - ông Dũng cho hay.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại xe trên cầu Hiền Lương, nghi nhảy cầu tự vẫn - Ảnh 1
Người dân xã Vĩnh Sơn phát hiện và đưa thi thể nam thanh niên vào bờ - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, khoảng 21h30, người dân phát hiện 1 chiếc xe môtô biển số tỉnh Thừa Thiên Huế dựng ngược chiều trên cầu Hiền Lương mới (địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) mà không thấy người. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Sơn đến kiểm tra, phát hiện trong cốp xe môtô có một số giấy tờ mang tên L.Đ.K.H.

Trong đêm, các lực lượng tổ chức tìm kiếm, nhưng không thấy kết quả. Đến sáng 24/8, khi phát hiện mũ bảo hiểm của L.Đ.K.H nổi trên sông, cơ quan chức năng nghi đối tượng đã nhảy xuống sông tự vẫn, nên huy động nhiều lực lượng tìm kiếm.

Theo người nhà, nạn nhân đang điều trị bệnh tâm thần. Vào khoảng 19h tối 23.8, L.Đ.K.H điều khiển môtô rời khỏi nhà.

Hà Nội: Phát hiện thi thể của một nam thanh niên nổi trên mặt hồ cạnh sân bóng

Hà Nội: Phát hiện thi thể của một nam thanh niên nổi trên mặt hồ cạnh sân bóng

Mới đây Công an quận Thanh Xuân cho biết hiện đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên tại hồ Đầm Hồng, đoạn sát sân bóng đá nhân tạo.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể nam thanh niên thi thể thanh niên nhảy cầu thi thể thanh niên để xe trên cầu

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 53 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?