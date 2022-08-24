Phát hiện chiếc xe máy để lại trên cầu Hiền Lương, nghi có người nhảy cầu nên người dân đã báo với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, chiều 24/8, ông Thân Trọng Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể tại sông Bến Hải, ngay gần cầu Hiền Lương.

Cụ thể, lúc 14h ngày 24/8, tại sông Bến Hải (đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, CSGT Công an huyện Vĩnh Linh và Công an xã Vĩnh Sơn đã tìm thấy 1 thi thể và đưa vào bờ.

“Thi thể được tìm thấy gần ngay cầu Hiền Lương mới. Hiện, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành các thủ tục theo quy định” - ông Dũng cho hay.

Người dân xã Vĩnh Sơn phát hiện và đưa thi thể nam thanh niên vào bờ - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, khoảng 21h30, người dân phát hiện 1 chiếc xe môtô biển số tỉnh Thừa Thiên Huế dựng ngược chiều trên cầu Hiền Lương mới (địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) mà không thấy người. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Sơn đến kiểm tra, phát hiện trong cốp xe môtô có một số giấy tờ mang tên L.Đ.K.H.

Trong đêm, các lực lượng tổ chức tìm kiếm, nhưng không thấy kết quả. Đến sáng 24/8, khi phát hiện mũ bảo hiểm của L.Đ.K.H nổi trên sông, cơ quan chức năng nghi đối tượng đã nhảy xuống sông tự vẫn, nên huy động nhiều lực lượng tìm kiếm.

Theo người nhà, nạn nhân đang điều trị bệnh tâm thần. Vào khoảng 19h tối 23.8, L.Đ.K.H điều khiển môtô rời khỏi nhà.

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