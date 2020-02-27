Tìm kiếm đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử, bỏ lại con nhỏ 3 tuổi

Xã hội 27/02/2020 16:27

Đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Chiều nay (27/2), Đội cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn Công an TP.HCM đang tìm kiếm đôi vợ chồng nhảy cầu tự tử.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ cầu Nước Lên về trung tâm thành phố thấy đôi nam nữ dừng xe máy dưới dạ cầu Chữ Y thuộc phường 1, quận 5 nối sang quận 8 rồi nhảy xuống kênh Tàu Hủ.

Thấy vậy, mọi người liền truy hô ứng cứu nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai trở tay kịp. Đôi nam nữ chìm xuống nước mất tích.

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Cơ quan chức năng tìm kiếm đôi vợ chồng nghi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Người thân cho biết, người chồng hơn 30 tuổi, người vợ khoảng 25 tuổi. Cả hai có con nhỏ khoảng 3 tuổi. Tại hiện trường, công an cũng đã tìm thấy chiếc xe máy nghi của đôi vợ chồng này.

Đội cảnh sát PCCC đã huy động thuyền cứu hộ chuyên dụng và triển khai hơn 10 người nhái tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Cách đây ít ngày, tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xảy ra vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử khiến người dân địa phương xôn xao.

Khoảng 18 giờ ngày 22/2, anh Võ Văn L. (SN 1996, trú  phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi xe ôm lên cầu sông Hàn. Sau khi trả tiền xe, anh L. gửi số điện thoại của mẹ và chị gái cho tài xế xe ôm nhờ liên lạc giúp.

Trong lúc chờ tài xế đổi tiền lẻ, anh L. bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hàn tự tử. Hành động quá bất ngờ của nạn nhân khiến người dân không kịp trở tay. Tài xế xe ôm liền liên lạc với người nhà anh L. để báo sự việc.

Theo Pháp Luật TP. HCM, nạn nhân là con trai út trong gia đình. Thời gian gần đây, thanh niên này không có công việc ổn định, lại buồn chuyện tình cảm và thường xuyên bị đau đầu. Mọi người đều không lường được nam thanh niên sẽ tự vẫn.

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Sau khi để lại xe đạp cùng giấy đăng ký kết hôn trên bờ, cô gái nhảy cầu tự tử. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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