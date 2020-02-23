Buồn chuyện tình cảm, thanh niên đưa số điện thoại mẹ cho tài xế xe ôm rồi nhảy cầu tự tử

Xã hội 23/02/2020 17:35

Nam thanh niên đưa số điện thoại của mẹ và chị gái cho tài xế xe ôm, rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp.

Mới đây, ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xảy ra vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử khiến người dân địa phương xôn xao.

Khoảng 18 giờ ngày 22/2, anh Võ Văn L. (SN 1996, trú  phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi xe ôm lên cầu sông Hàn. Sau khi trả tiền xe, anh L. gửi số điện thoại của mẹ và chị gái cho tài xế xe ôm nhờ liên lạc giúp.

Trong lúc chờ tài xế đổi tiền lẻ, anh L. bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hàn tự tử. Hành động quá bất ngờ của nạn nhân khiến người dân không kịp trở tay. Tài xế xe ôm liền liên lạc với người nhà anh L. để báo sự việc.

Buồn chuyện tình cảm, thanh niên đưa số điện thoại mẹ cho tài xế xe ôm rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Người nhà đau buồn trước cái chết của nam thanh niên - Ảnh: Internet
nhay cau tu tu 2
Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo Pháp Luật TP. HCM, nạn nhân là con trai út trong gia đình. Thời gian gần đây, thanh niên này không có công việc ổn định, lại buồn chuyện tình cảm và thường xuyên bị đau đầu. Mọi người đều không lường được nam thanh niên sẽ tự vẫn.

Cách đây, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ nữ sinh nhảy sông tự tử gây xôn xao. Vào khoảng 11 giờ trưa 30/11/2019, người dân đi đường phát hiện 1 chiếc xe máy điện cùng đôi dép tại cầu Phủ 2, thuộc thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh, giấy tờ học sinh và chứng minh nhân dân mang tên N.T.T.T. (sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà). Đến tối 2/12, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Thương tâm: Người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo

Thương tâm: Người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo

Nghe tiếng động lớn, người dân sống tại chung cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong, nghi do nhảy lầu tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy sông tự tử Đà Nẵng nữ sinh tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 51 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 6 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản