Nam thanh niên đưa số điện thoại của mẹ và chị gái cho tài xế xe ôm, rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp.

Mới đây, ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xảy ra vụ nam thanh niên nhảy cầu tự tử khiến người dân địa phương xôn xao.

Khoảng 18 giờ ngày 22/2, anh Võ Văn L. (SN 1996, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi xe ôm lên cầu sông Hàn. Sau khi trả tiền xe, anh L. gửi số điện thoại của mẹ và chị gái cho tài xế xe ôm nhờ liên lạc giúp.

Trong lúc chờ tài xế đổi tiền lẻ, anh L. bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hàn tự tử. Hành động quá bất ngờ của nạn nhân khiến người dân không kịp trở tay. Tài xế xe ôm liền liên lạc với người nhà anh L. để báo sự việc.

Người nhà đau buồn trước cái chết của nam thanh niên - Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo Pháp Luật TP. HCM, nạn nhân là con trai út trong gia đình. Thời gian gần đây, thanh niên này không có công việc ổn định, lại buồn chuyện tình cảm và thường xuyên bị đau đầu. Mọi người đều không lường được nam thanh niên sẽ tự vẫn.

Cách đây, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ nữ sinh nhảy sông tự tử gây xôn xao. Vào khoảng 11 giờ trưa 30/11/2019, người dân đi đường phát hiện 1 chiếc xe máy điện cùng đôi dép tại cầu Phủ 2, thuộc thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh, giấy tờ học sinh và chứng minh nhân dân mang tên N.T.T.T. (sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà). Đến tối 2/12, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Thương tâm: Người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo Nghe tiếng động lớn, người dân sống tại chung cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong, nghi do nhảy lầu tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buon-chuyen-tinh-cam-thanh-nien-dua-so-dien-thoai-me-cho-tai-xe-xe-om-roi-nhay-cau-tu-tu-351726.html