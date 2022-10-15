Vào ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng có hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng đã thực hiện hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".
Cụ thể, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác minh, điều tra và đến nay đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng là: Đặng Văn Lai (SN 1998), Triệu Văn Chung (SN 1999), cùng trú ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dương Đình Hưởng (SN 1995, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn); Triệu Tòn Liều (SN 1991), Lý Văn Sao (SN 1999) cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Lý Kiềm Vần (SN 1995, trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
Theo thông tin từ VTC News, vào cuối tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và thụ lý điều tra theo thẩm quyền về việc ông K. (trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) tố giác đến cơ quan Công an huyện, con gái của ông là cháu N. (SN 2007) có thai 21 tuần tuổi, nghi bị đối tượng xấu xâm hại. N. hiện đang học lớp 8 nhưng bị khuyết tật về trí tuệ.
Tại cơ quan công an, N. cho biết từ cuối năm 2021 có quen biết và nhiều lần quan hệ tình dục với một số nam thanh niên tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn).