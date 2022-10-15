Tiết lộ lời khai trong vụ 6 đối tượng xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8 ở Bắc Kạn

Xã hội 15/10/2022 11:52

Vào ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng có hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng đã thực hiện hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Cụ thể, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác minh, điều tra và đến nay đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng là: Đặng Văn Lai (SN 1998), Triệu Văn Chung (SN 1999), cùng trú ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dương Đình Hưởng (SN 1995, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn); Triệu Tòn Liều (SN 1991), Lý Văn Sao (SN 1999) cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Lý Kiềm Vần (SN 1995, trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Tiết lộ lời khai trong vụ 6 đối tượng xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8 ở Bắc Kạn - Ảnh 1
Các đối tượng khai nhận hành vi phạt tội tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VTC News, vào cuối tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và thụ lý điều tra theo thẩm quyền về việc ông K. (trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) tố giác đến cơ quan Công an huyện, con gái của ông là cháu N. (SN 2007) có thai 21 tuần tuổi, nghi bị đối tượng xấu xâm hại. N. hiện đang học lớp 8 nhưng bị khuyết tật về trí tuệ.

Tiết lộ lời khai trong vụ 6 đối tượng xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8 ở Bắc Kạn - Ảnh 2
Nạn nhân N cùng bố trình báo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại cơ quan công an, N. cho biết từ cuối năm 2021 có quen biết và nhiều lần quan hệ tình dục với một số nam thanh niên tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). 

Xử phạt cô giáo nhiều lần hất cùi chỏ vào mặt bé trai 2 tuổi

Xử phạt cô giáo nhiều lần hất cùi chỏ vào mặt bé trai 2 tuổi

Vào ngày 15/10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N - nữ giáo viên dùng tay đánh vào mặt trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại tình dục xâm hại tình dục bé gái vụ 6 đối tượng xâm hại tình dục ở Bắc Kạn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 1 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 1 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?