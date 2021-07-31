Tiếp xúc gần F0 nhưng 'giấu nhẹm', người phụ nữ 'chạy trời không khỏi nắng': Bắt đầu ho, sốt, khó thở mới chịu đi khai báo

Khi có người thân mắc Covid–19, mặc dù đã tiếp xúc gần nhưng chị Nghĩa không đi khai báo y tế. Cơ quan chức năng đến nhà kiểm tra thì đóng chặt cửa.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 30/7, Ban Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đã chuyển hồ sơ lên cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu để ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với một trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020.

Được biết, trước đó, ngày 27/7, cơ quan chức năng đã phát hiện có một ca nhiễm trên địa bàn xã Quỳnh Giang nên lập tức truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc. Lúc này, bà Trần Thị Ng. (SN 1982, trú thôn 6, xã Quỳnh Giang) biết mình có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không chịu đi khai báo y tế. Thậm chí, khi cán bộ chức năng đến gõ cửa để điều tra thì người này cũng không mở cửa.



Bà Ng. được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin của báo Nghệ An, 2 ngày sau khi cơ quan chức năng truy vết những người liên quan đến ca nhiễm Covid-19, chiều 29/7, bà Ng. bắt đầu có triệu chứng ho, sốt, khó thở nên lúc này mới tự đi ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế.

Nhận được thông tin, Ban Công an xã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã Quỳnh Giang và Tổ truy vết Công an huyện khẩn cấp đưa trường hợp này vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Thượng úy Nguyễn Văn Tài – Trưởng Công an xã Quỳnh Giang cho biết: "Sau khi phát hiện bệnh nhân H.T.Y trú tại địa bàn thôn 6 mắc Covid–19, Tổ truy vết Công an huyện và Ban Công an xã Quỳnh Giang phối hợp điều tra truy vết các F1 liên quan, tuy nhiên trường hợp Trần Thị Ng. mặc dù biết mình đã tiếp xúc với bệnh nhân nhưng lại không khai báo y tế trung thực".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-xuc-gan-f0-nhung-giau-nhem-nguoi-phu-nu-chay-troi-khong-khoi-nang-bat-dau-ho-sot-kho-tho-moi-chiu-di-khai-bao-415125.html