Gia Lai phát hiện 3 ca mắc Covid-19, là người nhà của một F0 từng khai báo y tế không trung thực, không cách ly tập trung

Xã hội 25/07/2021 12:42

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện ở thành phố Pleiku.

Theo thông tin từ VOV, hôm nay (25/7), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện ở thành phố Pleiku. Những ca mắc mới đều là người nhà một F0 đã từng khai báo y tế không trung thực. Cụ thể, 3 bệnh nhân mới này đều ở đường Hai Bà Trưng (Pleiku) là người nhà của một bệnh nhân ở phường Tây Sơn (Pleiku) mới được phát hiện mắc Covid-19 ngày 24/7. Điều đáng nói, trước đó, bệnh nhân này đã là F1 của bệnh nhân mã số BN36712 được phát hiện từ ngày 21/7. Tuy nhiên, người này khai báo không trung thực, không cách ly tập trung theo đúng quy định.

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Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, dù ca bệnh BN36712 đã được xác định mắc Covid-19, nhưng trong ngày 21/7, người này vẫn tới UBND phường Tây Sơn, Pleiku làm việc vào buổi sáng; đi tới nhiều tuyến phố để yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Hiện nay, trụ sở UBND phường Tây Sơn và các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng (Pleiku) bị phong toả tạm thời để ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và truy vết.

Như vậy, từ ngày 24/6 tới nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng số 28 ca mắc Covid-19. Tới nay, có 5 người đã được điều trị khỏi. Địa phương đang triển khai việc đón 1000 người dân từ vùng dịch trở về, kích hoạt và chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 10.000 người, trưng dụng, chuyển đổi 4 bệnh viện ở thành phố Pleiku làm nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 Bệnh nhân Covid-19 Gia Lại khai báo y tế

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