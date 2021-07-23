Đồng Nai ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 18 ca đang diễn tiến nặng, phải thở máy

Xã hội 23/07/2021 20:58

Tối ngày 23/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có diễn tiến xấu.

Theo thông tin từ VTC News, tối 23/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân H.T.U. (47 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Bệnh nhân có bệnh nền là đái tháo đường type 2, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày 17/7 trong tình trạng suy hô hấp.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập nhưng tình trạng suy hô hấp không cải thiện. Đến ngày 23/7, tử vong với chẩn đoán viêm phổi mức độ nguy kịch biến chứng ARDS do COVID-19, choáng nhiễm trùng và đái tháo đường type 2.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ 2 là bà Đ.T.M.Đ. (48 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất), bệnh nhân tử vong trưa 23/7 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai với chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng ARDS, suy đa cơ quan.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 52 tuổi, quốc tịch Đài Loan, được Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark chuyển sang bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị ngày 22/7 và tử vong chiều 23/7.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ngoài 3 bệnh nhân tử vong, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 18 bệnh nhân đang diễn tiến nặng, phải thở máy.

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