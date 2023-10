Khởi tố hình sự nam thanh niên 'siêu lây nhiễm' covid-19 vì trở về từ vùng dịch không khai báo y tế theo quy định

Qua rà soát, khoanh vùng, tính đến nay, đã có 6 F0, 64 F1 và 412 F2 liên quan đến đối tượng Tâm.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với đối tượng Lý Văn Tâm (27 tuổi, ngụ tổ 4, khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Được biết, trước đó, từ ngày 15 - 17/7, đối tượng Tâm cùng cha ruột tên L.V.V đã chở gạo (bằng ghe) đến cho doanh nghiệp tư nhân N.H tại thị xã Tân Châu, An Giang để đi giao tại nhà máy gạo P.A ở TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, rồi trở về nhà.

Đến ngày 18/7, Tâm và cha ruột lại tiếp tục nhận gạo từ doanh nghiệp tư nhân này để đi giao. Sáng ngày 19/7, cả 2 còn ghé cảng Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang để trình báo nhưng tại đây chỉ có ông V. test nhanh Covid-19, còn Tâm ở lại ghe không test.

Khởi tố hình sự đối với đối tượng Lý Văn Tâm về hành vi 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người' - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Vietnamnet, vào ngày 20/7, T. và cha cũng đi giao gạo cho nhà máy ở TP.Sa Đéc (nởi có dịch), T. đã có tiếp xúc với nhiều người. Thế nhưng, hôm sau, T. về đến nhà ở phường Long Sơn lại không khai báo y tế theo quy định. Đồng thời, T. còn tiếp xúc với người thân và chở vợ đi chợ Tân Châu mua đồ.

Sáng 23/7, T. cùng vợ đi siêu thị ở thị xã Tân Châu mua hàng hóa, thực phẩm. Đến 15h cùng ngày, T. cùng vợ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu test nhanh Covid-19, kết quả dương tính, còn vợ của T. âm tính.

Chiều 24/7, kết quả xét nghiệm lần 3 vẫn khẳng định, T. và vợ đều dương tính nCoV. Đến nay, có 6 F0 liên quan đến ca nhiễm của T.

Công an tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong 20 ngày (từ ngày 7-27/7), công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

