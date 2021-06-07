Thành viên Tinder được ‘trao’ thêm khả năng kiểm soát với tính năng mới giúp chặn người yêu cũ

Chính vì điều đó, Tinder đã phát triển một tính năng mới cho phép các thành viên chặn các liên hệ cá nhân trong ứng dụng, giúp mọi người tự tin quẹt phải để tạo ra những kết nối mới và an tâm rằng họ sẽ không chạm phải những đối tượng không mong muốn.

Một cuộc khảo sát gần đây do Tinder ủy quyền cho thấy, hơn 40% người tham gia đã nhìn thấy người yêu cũ trên một ứng dụng hẹn hò, 24% khác đã nhìn thấy một thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp và 1/10 thậm chí đã xem hồ sơ của giáo sư của họ. Và dĩ nhiên phần lớn xem đây là điều khó xử. Nếu có cơ hội, 78% trong số đó không muốn nhìn thấy hoặc bị nhìn thấy bởi những đối tượng này trên một ứng dụng.

Cũng theo cùng khảo sát, 63% đã đồng ý rằng mùa hè là thời điểm lý tưởng nhất cho hội độc thân thỏa sức tận hưởng những buổi hẹn hò cháy bỏng. Và tính năng này sẽ giúp các thành viên Tinder có thêm nhiều kiểm soát đối với trải nghiệm của mình.

Tính năng chặn liên hệ mới này được ra mắt vào đúng thời điểm khi mọi người đang chào đón một mùa hè sôi nổi và nóng lòng gặp gỡ thêm nhiều người mới.

Bà Bernadette Morgan, Giám đốc Nhóm Sản phẩm, thuộc bộ phận An toàn & Tin Cậy tại Tinder, cho biết: “Tuy không thể giúp bạn né tránh cuộc hội ngộ không mong đợi với người cũ tại quán cà phê, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kiểm soát trải nghiệm của mình trên Tinder nhiều hơn. Chúng tôi đang triển khai tính năng Chặn liên hệ như một nguồn lực bổ sung giúp các thành viên thêm phần yên tâm để tạo những kết nối mới, qua việc tạo ra một không gian vắng bóng sự lo âu”.

Thành viên ở khắp mọi nơi có thể truy cập tính năng Chặn liên hệ trong phần cài đặt hồ sơ của mình. Họ có thể nhập những thông tin liên hệ mà họ không muốn nhìn thấy hoặc không muốn bị nhìn thấy trên Tinder. Cho dù những đối tượng đó đã có mặt sẵn trên Tinder hoặc quyết định tải và đăng ký Tinder với thông tin liên hệ đó trong tương lai, họ sẽ không xuất hiện như một tương hợp tiềm năng.

Tính năng này đã được thử nghiệm ở Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, những thành viên sử dụng tính năng Chặn liên hệ trên Tinder này đã thêm hơn một chục địa chỉ liên hệ vào danh sách chặn của họ.

Chặn liên hệ là một tính năng đơn giản. Có hai cách để sử dụng nó:

Cách 1: Tải lên danh bạ của bạn

Chia sẻ danh bạ từ thiết bị của bạn với Tinder và chọn các liên hệ bạn muốn chặn:

Mở Tinder và nhấn vào biểu tượng hồ sơ Đi tới "Cài đặt" Cuộn xuống và chọn “Chặn liên hệ” Cấp quyền cho Tinder để truy cập danh bạ của bạn Trong tab "Danh bạ", hãy chọn những người bạn muốn chặn trong danh sách liên hệ của mình Nhấn vào “Chặn liên hệ”

Cách 2: Thêm địa chỉ liên hệ theo cách thủ công

Nếu bạn không muốn tải danh bạ của mình lên Tinder hoặc nếu bạn muốn chặn ai đó không được lưu trong danh bạ của mình, bạn có thể thêm thông tin liên hệ của họ theo cách thủ công:

Làm theo các bước 1 - 3 ở trên Sau đó, nhấn vào biểu tượng + ở đầu màn hình Nhập thông tin liên hệ của người này và nhấn vào "Xong"

Các liên hệ bị chặn sẽ không được thông báo rằng bạn đã chặn họ và việc chặn các liên hệ không ảnh hưởng đến các tin nhắn hoặc tương hợp hiện có của bạn.