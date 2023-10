Đến trưa 26/2/2014, An tiếp tục thực hiện hành vi của mình khi mua thêm 7 viên thuốc an thần với liều mạnh hơn, rồi hẹn Đ. đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Khoảng 19h30 cùng ngày, Đ. chạy xe tay ga đến nhà trọ của An. Tại đây, An pha 6 viên thuốc vào chai trà xanh sau đó mời Đ. uống. Đ. uống xong thì bị sốc thuốc nên co giật, giãy giụa trên sàn nhà. Sợ mọi người bên ngoài nghe tiếng động sẽ phát hiện, An nhào tới dùng tay kẹp cổ Đ. cho đến khi Đ. nằm im bất động.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và L.V.Đ. (SN 1997, ngụ TP.HCM) là bạn học chung lớp tại một trường dạy nghề ở TPHCM. Do có ý định cướp tài sản của bạn, tối 25/2/2014, An hẹn Đ. đi uống cà phê ở quận 6. Tại đây, An tới trước kêu sẵn cà phê rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Đ. nhưng khi uống vào Đ. thấy đắng nên ói ra hết, An không thực hiện được hành vi cướp.

Nghĩ Đ. đã chết, An dùng dây nylon trói gập chân Đ. lại rồi bỏ nạn nhân vào bao tải. An lấy xe máy của Đ., chở bao tải trên đến cầu Phú Mỹ, quận 7 ném xuống sông Sài Gòn. Một ngày sau, An lấy điện thoại của Đ. gọi cho mẹ ruột của Đ. nói là đã bắt cóc Đ. và yêu cầu gia đình đem 500 triệu đồng đến chuộc Đ. về và không được báo công an. An cũng nhắn tin vào điện thoại của mẹ Đ. với nội dung nói rằng Đ. đi xa, không về nhà nữa.

Ngày 28/2/2014, thi thể Đ. được người dân phát hiện nổi tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Kết quả khám nghiệm cho thấy, Đ. còn sống khi bị ném xuống sông, nguyên nhân dẫn đến tử vong do ngạt nước. Ngày 11/3/2014, An bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn.

Nguyễn Kim An bị bắt sau khi sát hại bạn để cướp tài sản - Ảnh: Công an TP.HCM

Với hành vi giết người man rợ, có tính toán, sắp đặt để đánh lạc hướng người nhà và cơ quan điều tra, Nguyễn Kim An bị tuyên án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 21/9/2015, Nguyễn Kim An thừa nhận việc lên kế hoạch giết bạn là vì mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo An hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin tòa phúc thẩm giảm án tử hình. HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình Nguyễn Kim An chung cho 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản như án sơ thẩm đã tuyên.

Đối tượng tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Tiền Phong

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, đối tượng Nguyễn Kim An từng tham gia học tập tại một lớp lập trình game của một trung tâm công nghệ nội dung số ở đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Nạn nhân L.V.Đ. (SN 1997) cũng là thành viên của lớp lập trình này.

Ngoài ra, Đời sống Pháp luật cũng đưa tin, hai người chơi với nhau khá thân. Trong quá trình đi học, An nhiều lần cầm cố laptop, xe máy... và thường nhờ Đ. chở đi học. Ngoài ra, An cũng từng đến nhà Đ., mượn máy tính học tập.