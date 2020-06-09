Tiền Giang: Vợ cắt ‘của quý’ của chồng lúc nửa đêm sau khi xảy ra cự cãi

Sau khi xảy ra tranh cãi, người vợ cắt “của quý” của chồng. Người thân phát hiện vụ việc nên đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
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Trao đổi với báo chí, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra vụ vợ cắt “của quý” của chồng xảy ra trên địa bàn.
Vụ việc xảy ra tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nạn nhân là ông T.T.T (31 tuổi). Theo thông tin trên Zing, vào khuya 7/6, ông T. xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.T.A (34 tuổi, ngụ xã An Thái Đông). Trong lúc tranh cãi, ông T. bị vợ dùng vật sắc bén chưa rõ là dao hay lưỡi lam cắt vào dương vật, khiến bộ phận sinh dục bị thương.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM để điều trị.
Chồng 24 tuổi bị vợ cắt “của quý”
Trước đó, vào ngày 7/7/2019, vì mâu thuẫn gia đình nên anh L.Q.H (24 tuổi, Phú Thọ) bị vợ cầm dao cắt phăng “của quý”. Được biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng huyết động ổn định, vết thương đứt gần rời dương vật, đã được khâu cầm máu tại bệnh viện trước khi được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.
Tại đây, bệnh nhân được mổ cấp cứu với tổn thương đứt hết bó mạch thần kinh dương vật, đứt đôi niệu đạo, đứt gần rời vật hang 2 bên. Bệnh nhân đã được vi phẫu thuật nối động mạch dương vật, nối thần kinh dương vật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân chỉ mới kết hôn được 1 năm, vẫn chưa có con.