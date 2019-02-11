Vì bắt cá hai tay, cụ ông U60 bị người tình cắt phăng "của quý" phải nhập viện phẫu thuật. Sau đó, người tình lại tiếp tục đến bệnh viện dọa cắt tiếp.

Hôm nay (11/2), trao đổi với một số cơ quan báo chí, Trung tâm Nam học, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh viện này đã nối bảo toàn thành công dương vật bị cắt gần đứt rời của một người đàn ông 55 tuổi.

Theo đó, bệnh nhân này được đưa vào viện trong tình trạng dương vật bị cắt đứt 2/3 chỉ còn dính lại một phần da.

Được biết, nạn nhân đã ly hôn và hiện đang sống với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, ông có quan hệ với một người phụ nữ trẻ nữa.

Người đàn ông U60 bị người tình trẻ cắt của quý vì ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Vì ghen tuông với người phụ nữ ông sống như vợ chồng mà người tình trẻ đã dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt dương vật của ông.

Theo Thanh niên, nạn nhân cho biết sau khi nhập viện, người phụ nữ này tiếp tục tìm đến và dọa sẽ cắt tiếp.

Khi nạn nhân được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã mất 8 tiếng đồng hồ để nối một phần tĩnh mạch, động mạch và thần kinh dương vật cho bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật, phần dương vật bị cắt diễn tiến tốt, nạn nhân đã được xuất viện.

Các bác sĩ còn chia sẻ thêm, khi gặp tai nạn dương vật bị đứt lìa cần phải được bảo quản đúng cách trước khi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Khi dương vật bị cắt, nạn nhân phải hết sức bình tĩnh, lấy khăn sạch đè vào vết thương để cầm máu. Nếu phần dương vật đã bị cắt rời thì phải rửa sạch, nắn ép nhẹ nhàng cho máu ứ chảy ra rồi quấn trong khăn ướt, bỏ vào túi nhựa sạch, bảo quản trong hộp có đá lạnh.

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