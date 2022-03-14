Tiền Giang: Một thiếu niên bị bắn chết khi đang đi trên đường

Xã hội 14/03/2022 09:15

Thiếu niên đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị 2 người sử dụng súng bắn khiến em tử vong.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 14/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm tử thi em Huỳnh Bảo Sang (SN 2007; ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) và truy bắt 2 đối tượng đã sử dụng súng bắn chết thiếu niên này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 13/3, Sang điều xe máy chở Võ Tấn Tài (SN 2008; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng từ phường 2 sang phường 1, TP. Mỹ Tho. 

Tiền Giang: Một thiếu niên bị bắn chết khi đang đi trên đường - Ảnh 1
Dấu vết nghi là máu trong vụ bắn người trong đêm - Ảnh: báo Người Lao động

Khi đến cầu Quay, 2 thiếu niên này bị 2 thanh niên đi trên xe máy dùng súng bắn. Hậu quả, Sang tử vong sau khi được người dân đưa vào bệnh viện. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Tối ngày 12/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xác nhận, bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu) đã tử vong vào hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.

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