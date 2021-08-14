Tiền Giang: Họp khẩn trong đêm khi phát hiện 68 F0 tại Trung tâm công tác xã hội, khu vực có nguy cơ rất cao vì đa số bệnh nhân dễ tổn thương

Xã hội 14/08/2021 09:11

Rạng sáng ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang và đoàn công tác Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn để tìm phương án nhanh chóng kiểm soát ổ dịch tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối ngày 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, trên địa bàn vừa phát sinh ổ dịch Covid-19 tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang (thuộc Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang, tọa lạc tại ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho) với gần 67 ca dương tính.

 

Đáng chú ý, trước đó, ngày 6/8, toàn bộ đối tượng xã hội và nhân viên của trung tâm đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR mẫu gộp và đều cho kết quả âm tính. Nhưng đến chiều ngày 8/8, một nhân viên của Trung tâm bắt đầu có dấu hiệu sốt, ho nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang khám bệnh. Qua test nhanh, phát hiện nhân viên này đã dương tính với Covid-19, sau đó, xét nghiệm thêm PCR cũng cho kết quả dương tính.

 

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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang và đoàn công tác Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn giữa đêm - Ảnh: Tổ quốc

Theo thông tin của Tổ quốc, đến sáng 14/8, CDC tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận ổ dịch tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang tổng cộng có 68 ca F0 trong tổng số 443 cán bộ nhân viên và đối tượng dễ tổn thương.

TS Nguyễn Vũ Thượng – Trưởng đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Tiền Giang cho biết, do F0 là nhân viên phục vụ ăn uống tại khu B, tiếp xúc gần với nhiều đối tượng. Vì vậy, tốc độ lây nhiễm nhanh. Đây là khu có nguy cơ rất cao vì đa số các ca F0 đều là đối tượng dễ tổn thương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang và đoàn công tác Bộ Y tế đã nhanh chóng đề ra các phương án để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại đây. Theo đó các ca F0, F1 sẽ được cách ly ngay tại chỗ, Trung tâm công tác xã hội sẽ được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến. Nếu các ca bệnh có diễn biến nặng sẽ chuyển qua trung tâm hồi sức tích cực của tỉnh.

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Trung tâm công tác xã hội Tiền Giang phong tỏa phòng Covid-19 lây lan ra cộng đồng - Ảnh: Internet

Sở Y tế cần triển khai tập huấn cho nhân viên tại Trung tâm về công tác chăm sóc, điều trị cho các ca F0. Các trường hợp F1 được cách ly thành 03 khu bao gồm: Trẻ em – phụ nữ; người già; các đối tượng còn lại. Bên cạnh đó phải tiến hành song song công tác truy vết F1 của các nhân viên F0 ở ngoài cộng đồng.

CDC tỉnh đảm bảo công tác lấy mẫu gộp với tần suất 2 ngày/lần, đồng thời thường xuyên sát khuẩn bề mặt, phòng ốc hàng ngày, kiểm soát nhiễm khuẩn không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

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