Tiền Giang: Doanh nghiệp sản xuất '3 tại chỗ' phát hiện 180 ca nhiễm COVID-19, dừng hoạt động khẩn cấp

Xã hội 29/07/2021 16:18

Ngày 29/7, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương vừa ghi nhận 180 ca dương tính COVID-19 tại Công ty cổ phần G.Đ trong Khu Công nghiệp Mỹ Tho.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 29/7, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, cho biết địa phương vừa ghi nhận 180 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Công ty cổ phần G.Đ trong Khu Công nghiệp Mỹ Tho.

Các ca dương tính đã được Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả vào ngày 28/7.

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Ảnh minh họa: Internet

Công ty cổ phần G.Đ thực hiện phương án hoạt động "3 tại chỗ" từ ngày 15/7. Công nhân được bố trí sản xuất, ăn, nghỉ, sinh hoạt tại công ty. Ngành y tế đã lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân, phát hiện có 30 mẫu dương tính với COVID-19.

Sau đó ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu đơn với 286 người, kết quả có 180 mẫu dương tính SARS-CoV-2.

Cùng ngày, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" từ ngày 5/8. Theo UBND tỉnh Tiền Giang, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn ngày càng phức tạp. Một số doanh nghiệm trong khu, cụm công nghiệp đã phát hiện các ổ dịch.

UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu từ ngày 29/7 đến 4/8, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp khẩn trương sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp PCR cho toàn thể công nhân và người quản lý trước khi tạm dừng hoạt động.

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