TP.HCM: Kết hợp đông - tây y trong điều trị COVID-19, 70 - 80% F0 không triệu chứng tự khỏi sau một thời gian

Xã hội 29/07/2021 14:14

Theo HCDC, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 78.900 người mắc COVID-19, hiện khoảng 70 - 80% F0 không triệu chứng ở TP.HCM tự khỏi sau một thời gian.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện khoảng 70 - 80% F0 không triệu chứng ở thành phố tự khỏi sau một thời gian. Số lượng F0 lớn đang gây quả tải cho hoạt động cách ly tập trung, nên thành phố đã tổ chức cách ly F1, F0 tại nhà gắn với giám sát y tế chặt chẽ.

Đồng thời thành lập nhóm bác sĩ tư vấn, kết hợp đông - tây y trong điều trị bệnh nhân triệu chứng nhẹ và phân công đơn vị rà soát, chịu trách nhiệm sản xuất, điều phối thuốc y học cổ truyền điều trị cho người nhiễm COVID-19 nhẹ, các F0 không triệu chứng để nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

F0 khong trieu chung 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo HCDC, từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7, thành phố ghi nhận thêm 1.715 ca mắc mới đã được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 78.900 người mắc COVID-19.

Từ 22/7 đến 27/7, chiến dịch tiêm chủng đợt 5 vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM đã tiêm được khoảng 300.000 người.

Với việc xác định phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tăng thêm lượng vaccine, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được nhiều người.

Thời gian tới, TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine từ 18h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau trên địa bàn phường, quận với số lượng người cụ thể, có quy định, nhận diện cụ thể để người dân ra đường đi tiêm sau 18h.

Đà Nẵng: Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, dịch lan rộng ra 14 chợ trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng: Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, dịch lan rộng ra 14 chợ trên địa bàn thành phố

24 giờ qua, TP.Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 hơn 32.000 mẫu, ghi nhận 50 ca dương tính. Trong 50 ca mắc mới, trong đó có 10 ca lây nhiễm cộng đồng liên quan đến cảng cá Thọ Quang.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 F0 không triệu chứng F0 ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 23 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 52 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1