TP.HCM: Kết hợp đông - tây y trong điều trị COVID-19, 70 - 80% F0 không triệu chứng tự khỏi sau một thời gian

Theo HCDC, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 78.900 người mắc COVID-19, hiện khoảng 70 - 80% F0 không triệu chứng ở TP.HCM tự khỏi sau một thời gian.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện khoảng 70 - 80% F0 không triệu chứng ở thành phố tự khỏi sau một thời gian. Số lượng F0 lớn đang gây quả tải cho hoạt động cách ly tập trung, nên thành phố đã tổ chức cách ly F1, F0 tại nhà gắn với giám sát y tế chặt chẽ.

Đồng thời thành lập nhóm bác sĩ tư vấn, kết hợp đông - tây y trong điều trị bệnh nhân triệu chứng nhẹ và phân công đơn vị rà soát, chịu trách nhiệm sản xuất, điều phối thuốc y học cổ truyền điều trị cho người nhiễm COVID-19 nhẹ, các F0 không triệu chứng để nâng cao sức khỏe cho người bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo HCDC, từ 19h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7, thành phố ghi nhận thêm 1.715 ca mắc mới đã được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 78.900 người mắc COVID-19.

Từ 22/7 đến 27/7, chiến dịch tiêm chủng đợt 5 vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM đã tiêm được khoảng 300.000 người.

Với việc xác định phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tăng thêm lượng vaccine, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được nhiều người.

Thời gian tới, TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine từ 18h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau trên địa bàn phường, quận với số lượng người cụ thể, có quy định, nhận diện cụ thể để người dân ra đường đi tiêm sau 18h.

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