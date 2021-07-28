Đà Nẵng: Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, dịch lan rộng ra 14 chợ trên địa bàn thành phố

Xã hội 28/07/2021 20:39

24 giờ qua, TP.Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 hơn 32.000 mẫu, ghi nhận 50 ca dương tính. Trong 50 ca mắc mới, trong đó có 10 ca lây nhiễm cộng đồng liên quan đến cảng cá Thọ Quang.

Theo thông tin từ VOV, ngày 28/7, TP.Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Trong 24 giờ qua, TP.Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 hơn 32.000 mẫu, ghi nhận 50 ca dương tính. Trong 50 ca mắc mới có 39 ca là trường hợp F1 đã cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa và 10 ca ngoài cộng đồng liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Hôm nay có 18 trường hợp hết bệnh được cho ra viện, 1 trường hợp tử vong. Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 514 ca dương tính, hiện 458 bệnh nhân còn đang điều trị.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, chuỗi ca bệnh từ cảng cá Thọ Quang đã lây nhiễm 81 trường hợp, chủ yếu là tiểu thương và những người trực tiếp làm việc, buôn bán tại cảng cá. Dịch đã lây nhiễm ra 14 chợ trên địa bàn thành phố. Liên quan đến Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, đến nay đã phát hiện 39 ca. Chuỗi ca bệnh liên quan đến Công ty Việt Hoa đã lây ra hơn 200 trường hợp.

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