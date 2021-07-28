TP.HCM triển khai thêm thời gian tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân sau 18h

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết những ngày tới sẽ tiến hành triển khai thêm thời gian tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố 18h.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 28/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi thông báo sẽ tổ chức tiêm vắc xin sau 18h cho những ngày sắp tới.

Theo ông Phan Văn Mãi, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, TP.HCM sẽ triển khai tiêm cho người dân sau 18h, đơn giản hóa quy trình cũng như lực lượng tham gia đội hình tiêm vắc xin. Ông Mãi cho biết: "Chúng ta có quy định sau 18h không được đi ra đường. Tuy nhiên, nếu tổ chức tiêm vắc xin trước 18h thì sẽ bị giới hạn. Vì vậy, TP.HCM sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vắc xin sau 18h cho những ngày sắp tới. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể bộ nhận diện để người đi tiêm vắc xin được ra đường sau 18h. Đây là điểm mới chúng tôi vừa thống nhất để triển khai trong thời tới".

Ảnh minh họa: Internet

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch tại TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay đến chiều 27/7, đã có gần 300 nghìn người được tiêm vắc xin. Trong đó, 30 nghìn người trên 65 tuổi, 243 nghìn người ngoài cộng đồng và 21 nghìn người thuộc các đối tượng khác.

Bác sĩ Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tăng tốc độ tiêm, riêng ngày 27/7 đã có gần 70 nghìn người được tiêm vắc xin. Trong hôm nay và vài ngày tới sẽ tiếp tục duy trì tăng tiến độ để đảm bảo từ 2-3 tuần sẽ hoàn thành tiêm cho người dân".

Về việc tiêm vắc xin tại khu vực phong tỏa, theo bác sĩ Nam, sau khi người dân được test nhanh âm tính vẫn có đủ điều kiện được tiêm. "Vấn đề là chúng ta sẽ tổ chức như thế nào để người dân không tập trung đông người. Ngành y tế đã có hướng dẫn trước đó" – Bác sĩ Nam nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-trien-khai-them-thoi-gian-tiem-vac-xin-covid-19-cho-nguoi-dan-sau-18h-414688.html