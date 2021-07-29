Khẩn: Toàn bộ cơ sở sơ chế tôm ở Cà Mau bị tạm dừng hoạt động vì chưa đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19

Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt có văn bản hỏa tốc chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động sơ chế tôm trên địa bàn tỉnh này vì chưa đảm bảo yêu cầu phòng dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 29/7, Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt có văn bản hỏa tốc chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động sơ chế tôm trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời cho phép các công trình xây dựng được hoạt động cả ban đêm, sau 18h để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

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Nguyên nhân phải dừng toàn bộ hoạt động sơ chế tôm ở Cà Mau là do hầu hết các cơ sở không đảm bảo yêu cầu, không đủ phương án phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp hiện nay.

Tại công văn này, Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ hoặc thực hiện một cung đường hai điểm đến; xét nghiệm COVID-19 cho công nhân, lao động, để đủ điều kiện hoạt động trong giãn cách.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở thông tin và truyền thông tỉnh này cấp giấy xác nhận cho các phóng viên thường trú trên địa bàn hoạt động trong thời gian hạn chế ra đường. Giấy xác nhận ngoài thông tin cá nhân còn phải có nội dung địa bàn hoạt động cụ thể.

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