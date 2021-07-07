Thầy giáo Tiền Giang tiếp sức mùa thi bằng tủ bánh mì miễn phí kèm lời chúc thi tốt đến cho các sĩ tử

Xã hội 07/07/2021 10:00

Đi coi thi, thầy giáo lo học trò vội vã không ăn sáng nên tặng cả một tủ bánh kèm theo lời chúc hết sức đáng yêu.

Các sĩ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn khi phải tham gia thi trong thời điểm dịch bệnh leo thang. Bên cạnh những thông tin về quy chế thi, đề thi,... còn có những câu chuyện đáng yêu về tình thầy trò.

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Tủ bánh mì kèm lời chúc của thầy Việt - Ảnh: Thanh niên

Tại trường THPT Phan Việt Thống, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, có một tủ bánh mì miễn phí dành riêng cho các sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay. Tủ bánh mì này là tấm lòng của thầy Bùi Ngọc Việt - giáo viên dạy Vật Lý tại trường.

Theo báo Thanh Niên, trước khi đi coi thi tại điểm thi khác, thầy đã chuẩn bị tủ bánh mì này từ ngày 5/7 kèm theo tấm bảng ghi lời nhắn: “Mời các em ăn bánh. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi”.

Thầy Việt cho hay, nhiều năm trở lại đây cứ tới kỳ thi tốt nghiệp THPT thầy đều để sẵn tủ bánh mì miễn phí cho học trò, mỗi tủ như vậy có khoảng 100 cái bánh. Theo chia sẻ, vợ thầy là người phụ trách bán hàng tại căn tin trường nên thời gian rảnh thầy thường phụ giúp một số việc ở căn tin.

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Lời chúc đáng yêu của thầy Việt - Ảnh: thanh niên

“Năm nay tôi làm nhiệm vụ gác thi. Tôi để sẵn tủ bánh đó cho các em rồi mới yên tâm đi coi thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng, trong những ngày các em đi làm thủ tục dự thi hay làm bài thi, lỡ chưa ăn sáng hay đói bụng có thể xuống lấy bánh chia nhau ăn. Tôi cũng để bên cạnh một thùng nước lọc để các em có thể qua đó lấy nước uống”, thầy Việt chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Khi biết được tủ bánh mì của mình nhận được nhiều sự tán dương của cộng đồng, thầy Việt vô cùng bất ngờ. Thầy chia sẻ mình đã công tác tại trường được 20 năm nên tình cảm dành cho học trò như tình cảm dành cho con mình vậy. Thầy cũng muốn hỗ trợ nhiều hơn bằng các bữa ăn miễn phí cho học sinh những do phải coi thi tại nơi khác, thầy không thể giúp nhiều hơn được.

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Thầy thường xuyên giúp vợ làm việc nhà - Ảnh: FBNV

Qua lời kể của học sinh tại trường, thầy Bùi Ngọc Việt là một giáo viên vui tính và yêu thương học trò. Ngoài tủ bánh mì miễn phí, thầy còn thường xuyên giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thầy còn là một người chồng mẫu mực khi thường giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc vợ rất tốt nữa.

Thầy Bùi Ngọc Việt chi sẻ với phóng viên: “Tôi cũng chỉ mong muốn động viên các trò của mình, mình giúp được gì các trò sẽ làm hết mình thôi. Tôi cũng kết nối với các nhà hảo tâm ở các công ty xổ số, đại lý vé số để cùng trao học bổng cho các trò nghèo. Trước đây, căng tin bán cơm, sau này bán đồ ăn nhẹ, mì gói... Tôi để sẵn bảng giá đó, các trò xuống ăn, ăn xong tự để tiền. Trò nào thiếu tiền thì hôm khác đưa, mà không đưa thì thôi, tôi cũng không bận tâm gì”.

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Thầy Việt còn thường xuyên hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: FBNV

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thầy Việt rất lo cho học sinh cũng như các giáo viên khi phải cùng nhau cố gắng thật tốt trong thời điểm cả nước đương đầu với dịch bệnh. Tuy nhiên, thầy luôn động viên mọi người, nhất là các em học sinh hãy tuân thủ tốt thông điệp 5K và bình tĩnh làm bài để đem về kết quả tốt nhất.

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