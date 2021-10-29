Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Cha mẹ cần lưu ý gì khi theo dõi, chăm sóc tại nhà?

Xã hội 29/10/2021 08:20

Việc tiêm vaccine Covid- 19 cho các em học sinh khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn, thắc mắc về cách chăm sóc, theo dõi con em mình tại nhà sau tiêm.

Theo báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, sáng 28/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Giải đáp băn khoăn việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em."

Việc tiêm vaccine Covid-19 cho các em học sinh cũng khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn, thắc mắc về cách chăm sóc, theo dõi con em mình sau khi tiêm vaccine. Một bạn đọc có câu hỏi rằng: "Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng, trước khi tiêm vaccine Covid-19 nên uống nước lá tía tô để tránh các phản ứng sau tiêm như sốt... Vậy, trẻ em trước khi vaccine Covid-19 có nên uống nước lá tía tô như nhiều người mách bảo không?"

Thạc sỹ Ngô Khánh Hoàng - Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội trả lời như sau: "Hiện nay việc uống nước lá tía tô chúng tôi không khuyến cáo. Như tôi đã nói, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm đầy đủ cũng như những vấn đề liên quan đến sức khỏe của trẻ là cần thiết. Các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm, bởi vì trước khi trẻ được tiêm chủng vaccine Covid-19, cơ sở y tế phải khám sàng lọc, đo huyết áp, đo thân nhiệt cho trẻ. Ngoài ra, cán bộ y tế còn phải khai thác tiền sử của trẻ... nếu trẻ đủ điều kiện tiêm chủng thì chúng tôi mới chỉ định tiêm. Chúng ta không nên uống nước lá tía tô trước khi tiêm".

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Cha mẹ cần lưu ý gì khi theo dõi, chăm sóc tại nhà? - Ảnh 1
Học sinh TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 27/10 - Ảnh Internet

Về những phản ứng sau khi tiêm vaccine Covid-19 đối với trẻ, Thạc sỹ Ngô Khánh Hoàng cho biết, các phản ứng sau tiêm vaccine với trẻ em cũng giống như người lớn, chỉ khác nhau ở giữa các loại vaccine, có thể vaccine này xảy ra một số phản ứng không như mong muốn qua các nghiên cứu. 

Phản ứng rất phổ biến có khoảng trên 10% và có biểu hiện là đau đầu, đau khớp, đau tại vị trí tiêm,… Ngoài ra, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, ớn lạnh và có thể tiêm mũi 2 có biểu hiện các triệu chứng này có thể cao hơn so với mũi 1. Bên cạnh đó, các phản ứng phổ biến thì có khoảng từ 1/100.000 đến dưới 1 trường hợp có thể xảy ra buồn nôn hoặc đỏ ở các vị trí tiêm. 

Một số phản ứng xảy ra ít hơn có thể nổi hạch, mất ngủ, khó  chịu, ngứa ở vị trí tiêm. Hiếm gặp hơn nữa là có khoảng 1/10.000 trường hợp có thể liệt mặt ngoại biên. Hoặc phản ứng viêm cơ tim rất hiếm gặp chỉ ghi nhận ở một số quốc gia.

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Cha mẹ cần lưu ý gì khi theo dõi, chăm sóc tại nhà? - Ảnh 2
Tọa đàm, giao lưu trực tuyến: 'Giải đáp băn khoăn việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em' - Ảnh: Kinh tế Đô Thị

Về thắc mắc "Quá trình theo dõi sau tiêm cho trẻ em cần lưu ý những gì, chế độ dinh dưỡng ra làm sao?", thạc sỹ Hoàng giải đáp như sau: 

Sau khi tiêm phòng, các bậc phụ huynh theo dõi trẻ 30 phút tại điểm tiêm. Chúng tôi cũng khuyến cáo, cha mẹ tiếp tục theo dõi trẻ ít nhất trong 3 ngày đầu, đặc biệt là 7 ngày sau tiêm. Thời gian theo dõi có thể kéo dài 28 ngày sau khi tiêm.

Khi trẻ có một số dấu hiệu như: Đau ngực, khó chịu, buồn nôn, khó thở, chóng mặt thì phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời. Ví dụ ở miệng có cảm giác tê, da có phát ban mẩn đỏ, họng ngứa, đau đầu kéo dài, đau dữ dội, tức ngực... cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Chúng tôi cũng khuyến cáo, kể cả với người lớn, sau khi tiêm phòng cần có người thân ở bên cạnh sát sao để hỗ trợ hoặc thông báo đến cơ sở y tế kịp thời nếu xảy ra phản ứng. Chúng ta lưu ý, với những trường hợp tiêm, luôn phải có người theo dõi 24/24 giờ, ít nhất là trong 30 giờ.

Không nên dùng chất k.ích thích, uống rượu bia trong thời gian 3 -7 ngày đầu. Ngoài ra, các trường hợp tiêm nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tăng cường uống nước hoa quả.

Nếu chúng ta thấy vị trí tiêm, đau mẩn đỏ cần tiếp tục theo dõi không nên đắp chườm, thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu sốt dưới 38,5 độ C, cần nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn khô, uống nước, không để cơ thể bị lạnh. Nếu sốt trên 38,5 độ C, chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc hạ sốt nhưng cần có chỉ định của bác sĩ, không nên tự ý mua thuốc.

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Sau khi sơ cứu nhanh, em đã tỉnh lại và dần ổn định sức khỏe.

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