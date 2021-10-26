Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên toàn quốc: Thực hiện trước với trẻ em ở từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em diễn ra ngày 26/10.

Theo thông tin từ Vietnamplus, tiêu chí hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là phải đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Đây là loại vaccine đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Vaccine này đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Sẵn sàng mọi nguồn lực tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 17 tuổi. Ảnh: Internet

Tại cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ và các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em theo độ tuổi đã hướng dẫn trong văn bản 8688 ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 sẽ được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trong thời gian qua, với các điểm tiêm tại trạm y tế xã/phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì).

Theo báo cáo công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế, Việt Nam đã tiếp nhận và phân bổ 70 đợt vaccine với tổng số 97,6 triệu liều, trong đó một số tỉnh, thành phố đã được phân bổ vaccine với số lượng đủ để tiêm 2 mũi cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Hiện tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vacine là khoảng gần 73% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là khoảng hơn 29,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các địa phương đã trải qua đợt giãn cách xã hội, có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, các địa phương có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao.

Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả các tỉnh, thành phố về tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29/10/2021 đồng thời cũng giao cho các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng.

Các địa phương cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thực hiện theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm, hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm theo các quy định của Bộ Y tế. Các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ 12-17 tuổi đủ điều kiện tiêm tích cực tham gia tiêm kịp thời và đầy đủ.

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ em.

Song song với việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 1 và bao phủ vaccine cho người từ 65 tuổi và từ 50 tuổi để bảo vệ đối tượng này trước nguy cơ dịch bệnh đồng thời giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine Covid-19 đến 12 giờ trưa 26/10, cả nước đã tiêm 75.250.990 liều vaccine; riêng ngày 25/10 tiêm được 900.126 liều, thấp hơn so với gần 1 tuần trở lại đây (số lượng tiêm các ngày trước đó trung bình trên 1 triệu liều/ ngày).

10 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất (tính theo số mũi tiêm/số vaccine phân bổ) cập nhật đến trưa ngày 26/10 là Phú Thọ, Hà Tĩnh, Bình Phước, Cao Bằng, Sơn La, Bạc Liêu, Tuyên Quang, Hải Dương, Hoà Bình và Nghệ An.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Đã có 7 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An (88,9%), Thành phố Hồ Chí Minh (77,7%), Quảng Ninh (83,2%), Bình Dương (58,9%), Hà Nội (57,3%), Lạng Sơn (56,5%) và Đồng Nai (52,6%)./.