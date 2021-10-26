Bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh t.ử v.ong bất thường: Thời điểm xảy ra vụ việc không ai nghe thấy tiếng k.êu c.ứu hay l.a h.ét nào

Theo báo Lao động, thông tin ban đầu, vào tối 25.10, người thân khi đi làm về nhà thì bàng hoàng phát hiện cháu H.T.Đ. (8 tuổi, học lớp 3 ở thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh) nằm bất động bên vũng máu ở trước sân nhà, trên cơ thể cháu có nhiều vết thương nặng.

“Cơ quan chức năng bước đầu khẳng định bé trai bị sát hại bằng dao vào chiều tối ngày 25.10 với nhiều vết chém trên cơ thể. Trong đêm qua, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ”, lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh thông tin.

Ngay sau đó, gia đình đã báo lên cơ quan chức năng về sự việc, đồng thời đưa cháu Đ. lên Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu, nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của cháu Đ. đang đi làm ngoài đồng.

Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 26/10, trao đổi với PV Báo Đất Việt, đại diện thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày địa phương sẽ kết hợp với gia đình để tổ chức mai táng cho cháu H.T.Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3, ngụ tại thôn Trung Thị).

"Vụ việc thương tâm xảy ra như này khiến hàng xóm ai cũng thương cháu Đ. vì cháu này ở nhà cũng rất ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ ngoài giờ học. Bố mẹ cháu Đ. trước làm công nhân lò gạch, sau khi không còn việc thì về nhà làm nông nghiệp.

Những vụ việc th.ương tâm của trẻ nhỏ gần đây có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng, nay, v.ụ á.n m.ạng của bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh lại lần nữa làm rúng động dư luận, gây nên hoang mang cho các bậc phụ huynh. Thiết nghĩ không ai đổ lỗi cho người làm cha mẹ, tuy nhiên đây sẽ là bài học để các bậc cha mẹ nâng cao cảnh giác, cố gắng quan sát bảo vệ con nhiều hơn, tránh tình trạng không mong muốn có thể xảy ra với con em mình.