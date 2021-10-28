Đà Nẵng: Lùi lịch trở lại trường học trực tiếp để tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh

Xã hội 28/10/2021 08:43

Đà Nẵng căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 đồng thời muốn triển khai tiêm vaccine cho học sinh trước khi trở lại trường nên quyết định dời lịch học trực tiếp.

Theo VTV đưa tin, chiều 27/10, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT, đã đề xuất thành phố dời lịch học trực tiếp đến ngày 15/11 để triển khai tiêm vaccine cho học sinh.

Bà Lê Thị Bích Thuận cho biết, việc lùi thời gian học sinh lớp 12, lớp 9 và lớp 1 đến trường học trực tiếp vào ngày 15/11 thay vì 1/11 như dự kiến là nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và để thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các em.

Bà Thuận cho biết theo quy định, học sinh từ 12 đến 18 tuổi phải được tiêm chủng trước khi đi học trở lại, đặc biệt là đối với khối THPT. Chính vì vậy, việc lùi thời gian tổ chức học trực tiếp là cần thiết để thực hiện tiêm vaccine và tạo hiệu quả sau tiêm.

Đà Nẵng: Lùi lịch trở lại trường học trực tiếp để tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đề xuất của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT.

Theo bà Yến, tình hình COVID-19 có dấu hiệu phức tạp tại nhiều địa phương. Đặc biệt, số ca mắc là học sinh tại nhiều trường học trên cả nước cho thấy dịch bệnh vẫn còn nguy cơ rất cao. Việc lây nhiễm trong trường học sẽ rất phức tạp và khó khăn trong kiểm soát, khống chế. Lùi thời gian đến trường học trực tiếp là để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Dự kiến ngày 29/10, Bộ Y tế sẽ tập huấn tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Sau tập huấn, Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm cho học sinh. Theo thống kê, Đà Nẵng có khoảng 38.000 trẻ trong độ tuổi 15-18, nằm trong chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 18/10, học sinh lớp 1 và lớp 9 của xã miền núi Hòa Bắc đã đến trường học trực tiếp. Các trường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, phòng cách ly y tế tạm thời... Nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh những thông tin cần thiết để có thể cùng phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

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Sau khi sơ cứu nhanh, em đã tỉnh lại và dần ổn định sức khỏe.

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