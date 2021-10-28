Một học sinh ngất xỉu sau tiêm vaccine phòng Covid-19 ở TP.HCM: Cần lưu ý gì?

Xã hội 28/10/2021 08:08

Sau khi sơ cứu nhanh, em đã tỉnh lại và dần ổn định sức khỏe.

Theo Dân Trí đưa tin, sáng 27/10, TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tại huyện Củ Chi, điểm tiêm đầu tiên là trường tiểu học thị trấn Củ Chi (đường Nguyễn Phúc Trú, khu phố 1, thị trấn Củ Chi).

Khoảng 9h, một em học sinh THPT sau khi tiêm vaccine bất ngờ bị ngất khiến các bạn xung quanh không khỏi tâm trạng lo lắng. Ngay sau đó, học sinh này được nhân viên y tế đưa vào phòng hỗ trợ sau tiêm, cho uống sữa, em đã tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định. Phụ huynh của nữ sinh cũng có mặt tại trường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đội ngũ tiêm chủng đều được tập huấn kỹ từ trước để các khâu được thực hiện theo đúng quy trình. Trước đó, cha mẹ hoặc người giám hộ cũng đã được ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ.

Trước khi đi tiêm, phụ huynh cần giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của tiêm vaccine Covid-19. Cho trẻ ăn đầy đủ, mặc áo ngắn tay, chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm, đến điểm tiêm phải khai báo y tế đầy đủ.

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Học sinh ngất xỉu đang được nhân viên y tế chăm sóc sau tiêm - Ảnh: Dân Trí

Sau khi tiêm vaccine, trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như đau, đỏ, sưng tại vị trí tiêm; mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, sốt buồn nôn,... đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể trẻ đang xây dựng lớp bảo vệ. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày.

Nếu trẻ có bất kỳ cảm giác đau và khó chịu nào sau khi được tiêm phòng, phụ huynh có thể làm giảm đau và khó chịu nơi vị trí tiêm cho trẻ bằng cách đắp khăn sạch, mát lên vị trí này, kèm vận động cánh tay trẻ nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, để giảm khó chịu do sốt, hãy cho trẻ uống nhiều nước và mặc thoáng.

Phụ huynh cần theo dõi trẻ chặt. Nếu thấy có vết đỏ hoặc vết thương nơi tiêm trở nên nặng hơn sau 24 giờ hoặc nếu các tác dụng phụ ở trẻ khiến phụ huynh lo lắng, dường như không biến mất sau một vài ngày thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

HCDC cũng khuyến cáo dù được tiêm vaccine, việc tuân thủ 5K vẫn rất cần thiết để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

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Học sinh các trường được chọn tổ chức tiêm ngày hôm nay, đã được thông báo chính thức trong chiều tối qua về lịch tiêm và được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm trước khi đến điểm tiêm.

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