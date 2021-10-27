TP.HCM: Hơn 1.800 học sinh THPT được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 27/10

Xã hội 27/10/2021 09:06

Học sinh các trường được chọn tổ chức tiêm ngày hôm nay, đã được thông báo chính thức trong chiều tối qua về lịch tiêm và được hướng dẫn cụ thể những việc cần làm trước khi đến điểm tiêm.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 27/10, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, mọi công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ đã sẵn sàng. Huyện Củ Chi sẽ tiêm cho 1.500 học sinh, phần lớn là học sinh lớp 12, còn lại là học sinh lớp 11. Những học sinh này sẽ được tiêm vắc xin Pfizer tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi với 10 bàn tiêm.

Bên cạnh, một lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 1 cho biết tối 26/10, quận 1 đã chốt lại danh sách chỉ tiêm cho 310 học sinh lớp 12 vào chiều nay tại điểm tiêm là Trường Ernst Thälmann, thay vì hơn 1.600 học sinh như trước đó.

Như vậy, trong ngày 27/10, sẽ có 1.810 trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP.HCM.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, sau khi có văn bản của Viện Pasteur TP.HCM vào chiều 26/10 hướng dẫn về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, thành phố sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi kể từ hôm nay 27-10.

Quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương được chọn tổ chức tiêm đầu tiên.

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Tiêm vắc xin cho người dân - Ảnh: Tuổi trẻ

Lực lượng giáo viên tại các trường học tổ chức tiêm sẽ tham gia đón tiếp học sinh đến tiêm, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt và hỗ trợ các công việc để buổi tiêm được tiến hành thuận lợi, trật tự, an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã giao cho giám đốc trung tâm y tế quận 1, huyện Củ Chi chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức tiêm chủng theo đúng các quy định chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh tất cả các điểm tiêm chủng phải đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu, đặc biệt là đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu tại mỗi điểm tiêm.

Học sinh sau tiêm phải được theo dõi tại chỗ ít nhất 30 phút, trước khi ra về được cấp giấy xác nhận tiêm chủng cùng với hướng dẫn theo dõi tại nhà, trong đó có thông tin số điện thoại của cơ sở y tế để liên hệ khi cần. Sở Y tế cũng yêu cầu đơn vị y tế phải phân công nhân sự trực 24/7 để tiếp nhận thông tin phản ứng sau tiêm từ gia đình học sinh và hướng dẫn xử lý kịp thời.

Sau buổi tiêm hôm nay, Sở Y tế sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai mở rộng trong toàn thành phố trong những ngày tiếp theo.

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