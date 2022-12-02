Sau thời gian tìm kiếm các lực lượng chức năng đã phát hiện được thi thể nạn nhân lớp 6, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 1/12, ông Nguyễn Duy Tuân - Chủ tịch xã UBND Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nam sinh lớp 6 mất tích tại khu vực biển xã Vĩnh Lương.
"Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và dân quân đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển"- ông Tuân thông tin.
Theo thông tin ban đầu, cuối giờ học ngày 1/12, ba nam sinh rủ nhau đi tắm biển. Các em đang tắm thì chẳng may bị sóng lớn cuốn ra xa. Người dân phát hiện và cứu được hai em vào bờ. Riêng nam sinh còn lại bị sóng cuốn mất tích. Chính quyền đang nổ lực tìm kiếm nạn nhân.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 2/12, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương cho biết, sau thời gian tìm kiếm các lực lượng chức năng đã phát hiện được thi thể nạn nhân lớp 6, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).
Thi thể em T.L.Q.T (học sinh lớp 6) đã tìm thấy vào sáng nay. Chính quyền địa phương đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.