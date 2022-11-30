Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh B.V.H (SN 1995), người nhảy cầu Bãi Cháy vào ngày 27/11.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ việc vợ chồng ông B.V.M (59 tuổi) và bà Đ.T.N (54 tuổi), đều trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An nghe hung tin con trai mình là anh B.V.H (SN 1995) nhảy cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh vào tối ngày 27/11, thi thể anh H. được tìm thấy tại khu vực cầu Bang (phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long) vào sáng ngày 30/11. Hiện tại, công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng sẽ bàn giao thi thể về cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và đưa về cho gia đình để lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ Vietnamnet, trong suốt 3 ngày tìm kiếm vừa qua, bố mẹ anh H. vẫn ăn, ngủ vỉa hè, dưới gầm cầu Bãi Cháy, chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích con trai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ra tới cầu Bãi Cháy, vợ chồng ông M. còn có 400 nghìn trong túi. Số tiền ít ỏi không đủ để vợ chồng nghèo thuê thuyền tìm kiếm, hàng ngày chỉ biết đứng nhìn dưới chân cầu chờ một phép màu rằng con trai còn sống. Vội lau hai hàng nước mắt bà N. kể, anh H. hiện ở TP Cẩm Phả và vừa vào làm việc ở Công ty than Dương Huy được 12 ngày. Hôm xảy ra sự việc, con trai bà vẫn gọi điện nói chuyện vui vẻ tầm 30 phút. Sau đó, anh H. rủ vợ chưa cưới đi xe máy tới cầu Bãi Cháy để hóng mát. Tới đỉnh cầu, anh H. cởi áo khoác, bỏ điện thoại ra nhờ vợ cầm hộ rồi trèo qua lan can cầu và nhảy xuống trong tích tắc.

Vợ chồng ông M. nhiều ngày nay ăn, ngủ ở vỉa hè chân cầu Bãi Cháy với hi vọng tìm con trai - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều người dân TP.Hạ Long đã ủng hộ kinh phí giúp gia đình. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất éo le. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ chỗ ở, chi phí sinh hoạt cũng như hoạt động tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu đã vận động người dân địa phương quyên góp được khoảng 100 triệu đồng, bước đầu giúp gia đình ông B.V.M khắc phục khó khăn. Anh H. và bạn gái mới từ Nghệ An đến Quảng Ninh tìm việc làm được hơn hai tháng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh H. nhảy cầu Bãi Cháy tự tử.

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