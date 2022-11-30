Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều tối ngày 29/11, trên tuyến đường liên xã ở xã Hàm Kiệm.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an xã Hàm Kiệm cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 17 giờ 20 ngầy 29/11, tại Km số 2, thuộc tuyến đường hương lộ liên xã ở xã Hàm Kiệm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái 11 tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Thời điểm trên, 3 cô gái chở nhau trên xe máy BS 86B4 - 198.97. Trong đó có 2 chị em Lại Thị Thuỳ Linh (17 tuổi) và Lại Thị Mỹ T. (11 tuổi) cùng một cô gái khác làm chung vựa thanh long với Linh. Khi xe chạy đến vị trí trên thì bất ngờ tông vào tảng đá lớn, làm cả 3 người rơi xuống mương, xe máy bị văng ra giữa đường.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vụ tai nạn khiến bé gái Mỹ T. (11 tuổi) tử vong tại chỗ cùng chú chó cưng bé gái ôm theo cũng chết. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu…

Ngay sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

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