Lực lượng công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ thi thể người đàn ông trên võng dưới gốc cây xanh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 29/11, lực lượng công an huyện Vĩnh Hưng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ thi thể người đàn ông trên võng dưới gốc cây xanh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 29/11, người dân ở ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, phát hiện một người người đàn ông trung niên ở trần, mặc quần đùi nằm trên võng có dấu hiệu bất thường. Họ liền đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã chết.

Ngay sau nhận được thông tin, lực lượng lượng chức năng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, điều tra nguyên nhân. Người chết được xác định là ông L.V.Th (55 tuổi, ngụ ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng).

Người chết được xác định là ông L.V.Th (55 tuổi) - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân Việt, do cái chết khá đột ngột, gia đình báo công an xã và huyện Vĩnh Hưng có mặt để kiểm tra thi thể, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin người thân trong gia đình. Con ông Th. cho biết, ông rất khỏe, hàng ngày lo công việc ruộng vườn, khi rảnh là ra gốc cây này giăng võng nằm chơi.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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