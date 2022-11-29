Công an Gia Lai hiện đang điều tra về vụ việc cháu Đ.T (2 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi tiêm 6 mũi thuốc tại quầy thuốc tây.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 28/11, Ủy ban nhân dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé tử vong sau khi tiêm thuốc tại tiệm thuốc tây. Nạn nhân là cháu Đ.T (2 tuổi, trú tại thôn 3, xã Pờ Tó).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 26/11, cháu T. có biểu hiện ho, sốt, tiêu chảy nên người nhà đã đưa đến nhà bà T.T.H.P (trú tại thôn 3, xã Pờ Tó) để khám bệnh. Tại đây, bà P. đã tiêm cho cháu T. 1 mũi thuốc Gentamicin kabi 80mg với liều lượng 1/3 ống (khoảng 0,7 ml). Tuy nhiên, bệnh của cháu T. không thuyên giảm nên người nhà đã đưa cháu đi khám tại tiệm thuốc tây của bà N.T.N. (58 tuổi, trú tại thôn 4, xã Pờ Tó).

Sau khi thăm khám, bà N. đã tiêm 3 mũi liên tiếp cho cháu T. gồm: 1 mũi Metoclopramid kabi liều lượng 0,2 ml; 1 mũi thuốc chống co thắt cơ trơn loại thuốc (No-spa) liều lượng 0,2 ml và 1 kháng sinh chống viêm đường ruột (loại thuốc Lincomycin kabi) liều lượng 0,4 ml. Sau đó, gia đình đưa cháu T. về nhà.

Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại tiệm thuốc tây - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến 21h cùng ngày, người nhà thấy cháu T. mệt hơn nên đưa cháu quay lại tiệm thuốc tây để hỏi. Một vài giờ sau, gia đình thấy cháu T. yếu dần nên đã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi cháu T. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Pờ Tó đã hỗ trợ gia đình cháu T. 2 triệu đồng để lo tang lễ cho cháu bé.

Hiện tại, Công an huyện Ia Pa đang tiếp tục phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu T.

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