Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng A Thuốc (SN 2003, trú thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng A Thuốc (SN 2003, trú thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi “Giết người”.

A Thuốc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 16h ngày 27/11, sau khi đã uống rượu với một số người ở cùng thôn, A Thuốc ra nhà chòi ở khu vực ruộng của gia đình tìm cha ruột là ông A Pơi (SN 1982, trú cùng thôn) để nói chuyện.

Tại đây, A Thuốc cho rằng, trong cuộc sống hằng ngày ông A Pơi hay chửi mắng mẹ mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau hồi cãi vã, ông A Pơi bỏ đi ra phía trước nhà chòi thì A Thuốc đi theo và lấy 1 cây xà beng (dài khoảng 1,2m; đường kính khoảng 2cm) ở dưới nền nhà đánh vào vùng ngực và vùng lưng ông A Pơi.

Đối tượng A Thuốc cùng hung khí gây án - Ảnh: Báo Công luận

Tiếp đó, A Thuốc dùng gậy gỗ dài khoảng 2m đánh nhiều lần vào vùng lưng ông A Pơi làm cho ông ngã úp mặt xuống đất. Đánh xong, A Thuốc bỏ đi, tiếp tục uống rượu ở trong thôn.

Đến 17h cùng ngày, người dân phát hiện ông A Pơi tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông A Pơi tử vong do đa chấn thương nội tạng dẫn đến mất máu trong.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

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