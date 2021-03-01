UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hành động xả thân cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư của anh Mạnh rất đáng trân trọng, cần khen thưởng xứng đáng.

Chiều 1/3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ tổ chức buổi lễ biểu dương khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư thoát chết thần kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, hành động xả thân cứu bé gái của anh Mạnh rất đáng trân trọng, cần khen thưởng xứng đáng vì đã lan toả tinh thần sống đẹp đẽ đến cộng đồng.

Thưởng nóng cho người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. ở tầng 13 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống.

Nghe tiếng hô hoán, anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm nghề vận chuyển đang đỗ xe tải gần đó đã trèo tường bao sang toà nhà bên cạnh, nhảy lên mái tôn và đỡ được bé gái.

Sau sự việc anh Mạnh trao cháu bé cho người bảo vệ toà nhà. Tay anh run run, không thể tin nổi mình đã cứu sống cháu bé. Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế anh lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc.

Dân mạng lập nhóm hâm mộ anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FB

Mới đây, dân mạng còn lập riêng một group với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ những thông tin, hình ảnh, dòng trạng thái thể hiện sự hâm mộ đến người đã cứu cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần. Group nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo. Hiện tại số lên đến hơn 31.000 thành viên tham gia.

'Anh hùng' cứu bé gái rơi từng 13 chung cư được lập nhóm hâm mộ, lượt theo dõi tăng cực khủng sau 1 đêm Sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, "anh hùng không mặc áo choàng" được dân mạng lập riêng một group với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội Facebook.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-nong-cho-nguoi-hung-cuu-be-gai-roi-tu-tang-13-chung-cu-o-ha-noi-397367.html