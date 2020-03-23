Thú vị cảnh đám cưới mùa dịch: Cô dâu chú rể cùng khách mời xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới được nhập tiệc

Xã hội 23/03/2020 11:55

Chính quyền địa phương đã có biện pháp giám sát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong đám cưới mùa dịch nhận được nhiều bình luận khen ngợi.

Giữa những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một đám cưới được cho là tổ chức ở Hưng Yên đã được chính quyền địa phương tiến hành đo thân nhiệt toàn bộ những người tham dự hôn lễ. Sau khi được chia sẻ, hình ảnh gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận khen ngợi.

Người chia sẻ hình ảnh cho biết, các vị khách mời cùng cô dâu, chú rể trước khi nhập tiệc buộc phải đo thân nhiệt, rửa tay bằng cồn sát khuẩn. Những ai có thân nhiệt bình thường sẽ được cho vào, còn không thì phải đưa đi kiểm tra khi có yêu cầu.

Thú vị cảnh đám cưới mùa dịch: Cô dâu chú rể cùng khách mời xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới được nhập tiệc - Ảnh 1
Cô dâu chú rể cùng các khách mời đều phải đo thân nhiệt trước khi vào hôn trường - Ảnh: FB
Thú vị cảnh đám cưới mùa dịch: Cô dâu chú rể cùng khách mời xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới được nhập tiệc - Ảnh 2
Công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FB
Thú vị cảnh đám cưới mùa dịch: Cô dâu chú rể cùng khách mời xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới được nhập tiệc - Ảnh 3
Hầu hết dân mạng đều cho rằng đám cưới mùa dịch nên được tổ chức đơn giản vì sức khỏe của cả cộng đồng - Ảnh: FB

Sự cẩn thận của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh nhận được hơn 30.000 lượt thích cùng hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều mong những đám cưới mùa dịch nên được tổ chức đơn giản và phải kiểm soát chặt chẽ. 

"Làm đám cưới thời gian này cũng đáng nhớ đấy chứ, sau này có kỷ niệm để ôn lại"; "Không chỉ đám cưới mà các cơ quan, xí nghiệp cũng tiến hành đo thân nhiệt rất cẩn thận"; "Công tác kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương ngày càng được nâng cao"; "Đám cưới như này mới an toàn chứ"; "Nhìn các chú công an đồng hành cùng nhân dân phòng chống dịch bệnh mà thấy ấm lòng quá"...

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3: 123 ca nhiễm, bệnh nhân 116 là bác sĩ

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3: 123 ca nhiễm, bệnh nhân 116 là bác sĩ

Hôm nay, Bộ Y tế mới công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp dương tính lên 123. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng Hưng Yên dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản