Thú vị cảnh đám cưới mùa dịch: Cô dâu chú rể cùng khách mời xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới được nhập tiệc

Chính quyền địa phương đã có biện pháp giám sát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong đám cưới mùa dịch nhận được nhiều bình luận khen ngợi.

Giữa những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một đám cưới được cho là tổ chức ở Hưng Yên đã được chính quyền địa phương tiến hành đo thân nhiệt toàn bộ những người tham dự hôn lễ. Sau khi được chia sẻ, hình ảnh gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận khen ngợi.

Người chia sẻ hình ảnh cho biết, các vị khách mời cùng cô dâu, chú rể trước khi nhập tiệc buộc phải đo thân nhiệt, rửa tay bằng cồn sát khuẩn. Những ai có thân nhiệt bình thường sẽ được cho vào, còn không thì phải đưa đi kiểm tra khi có yêu cầu.

Cô dâu chú rể cùng các khách mời đều phải đo thân nhiệt trước khi vào hôn trường - Ảnh: FB

Công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FB

Hầu hết dân mạng đều cho rằng đám cưới mùa dịch nên được tổ chức đơn giản vì sức khỏe của cả cộng đồng - Ảnh: FB

Sự cẩn thận của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh nhận được hơn 30.000 lượt thích cùng hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều mong những đám cưới mùa dịch nên được tổ chức đơn giản và phải kiểm soát chặt chẽ.

"Làm đám cưới thời gian này cũng đáng nhớ đấy chứ, sau này có kỷ niệm để ôn lại"; "Không chỉ đám cưới mà các cơ quan, xí nghiệp cũng tiến hành đo thân nhiệt rất cẩn thận"; "Công tác kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương ngày càng được nâng cao"; "Đám cưới như này mới an toàn chứ"; "Nhìn các chú công an đồng hành cùng nhân dân phòng chống dịch bệnh mà thấy ấm lòng quá"...

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