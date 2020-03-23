Bất chấp dịch Covid-19, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới đình đám khiến 31 người nhiễm bệnh

Thế giới 23/03/2020 10:04

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cặp đôi này vẫn tiếp tục tổ chức lễ cưới khiến nhiều người bị liên lụy.

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khuyến cáo người dân nên hạn chế tụ tập đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn có không ít người bất chấp khuyến cáo đi du lịch, thậm chí còn tổ chức đám cưới.

Sau trường hợp nữ bác sĩ tại Nga không thực hiện cách ly khi trở về từ Tây Ban Nha khiến 1.200 người bị liên lụy, mới đây lại có một cặp đôi tại Australia tổ chức đám cưới khiến nhiều người nhiễm Covid-19.

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Bất chấp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cặp đôi này vẫn tổ chức đám cưới đình đám tại khách sạn - Ảnh: Internet

Theo Sydney Morning Herald, vì đã chuẩn bị từ trước nên Scott Magss (37 tuổi) và Emma Metcalf (36 tuổi) vẫn tổ chức đám cưới với sự tham gia của 140 khách mời tại khách sạn Tumbled Waters Retreat, phía nam thành phố Sydney (Australia) vào ngày 6/3. Sau đám cưới cổ tích, cặp vợ chồng mới cưới đi Maldives hưởng tuần trăng mật.

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Sau đó, cặp đôi này còn đi hưởng tuần trăng mặt tại Maldives  - Ảnh: Internet

Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, cặp đôi nhận được tin 2 trong số 140 khách mời đã bị nhiễm Covid-19. Đến ngày 19/3 vừa qua, đã có 31 trường hợp được xác nhận dương tính với virus Corona, thậm chí còn có phụ nữ mang thai. Bệnh nhân đang mang thai này tên Hawach, đã có 2 con (2 tuổi và 1 tuổi). Theo chia sẻ của người mẹ, con út 1 tuổi của cô có dấu hiệu nhiễm bệnh, hiện đang rất ốm yếu.

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Chia sẻ của người phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 khi đi dự đám cưới tại khách sạn - Ảnh: Internet

Hiện tại, cặp đôi mới cưới đã trở về và đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, những khách mời khác và nhân viên khách sạn cũng đang được cách ly.

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Từ khóa:   Covid-19 Australia virus Corona

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