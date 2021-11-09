Thứ trưởng Bộ Y tế: Cần giải quyết 3 vấn đề nổi cộm để học sinh trở lại trường an toàn

Xã hội 09/11/2021 08:48

Ba vấn đề nổi cộm cần được quan tâm là tiêm vắc xin cho học sinh, thực hiện 5K trong lớp (chủ yếu là khẩu trang và khoảng cách), và cách thức xử lí khi trường lớp có ca bệnh F0.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 8/11, tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức, ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ba vấn đề nổi cộm cần được quan tâm là tiêm vắc xin cho học sinh, thực hiện 5K trong lớp (chủ yếu là khẩu trang và khoảng cách), và cách thức xử lí khi trường lớp có ca bệnh F0.

Qua đó, ông Tuyên lưu ý, từng trường cần xây dựng phương án, kịch bản xử lí khi trường có học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19 và phương án này cũng phải được ban chỉ đạo cấp huyện duyệt. Tùy từng loại hình mà có kế hoạch chống dịch cụ thể, ví dụ chống dịch tại Hà Nội khác tại Hà Giang, ở trường bán trú khác với nội trú…

“Khi trường có F0 thì khoanh vùng ngay lập tức, sàng lọc, F1 cách li tại nhà hoặc tập trung, phong toả lớp học hoặc tầng học, toà nhà đó. Sau đó phun trùng khử khuẩn. Sau 24h khử khuẩn, có thể đưa học sinh, giáo viên lớp khác vào lớp học đó học. Đó là thích ứng an toàn, hiệu quả” - ông nói.

Về tiêm vắc xin cho học sinh từ 12-17 tuổi, các Sở Y tế, Sở GD&ĐT và các xã phải tập trung thống kê, rà soát tất cả trẻ em, không để bỏ sót vì tại một số địa phương có các cháu không đến trường hoặc bỏ học giữa chừng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cần giải quyết 3 vấn đề nổi cộm để học sinh trở lại trường an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết, việc rà soát văn bản, quy định tiêu chí đảm bảo an toàn trường học, kí túc xá được đặt ra để đưa học sinh sớm trở lại trường lớp. Nơi nào đã ở cấp độ dịch 1-2 thì cần tạo mọi điều kiện cho học sinh, kể cả các cháu mầm non, đi học trực tiếp. Hiện nay, việc đưa học sinh vùng 1, vùng 2 trở lại trường gặp nhiều khó khăn. “Không phải là trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin thì không được đi học” - bà Minh nói.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy, 28 tỉnh, thành phố đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh, thành phố với 337 quận, huyện đang tổ chức học trực tuyến, học trên truyền hình.

Nhiều địa phương đã có kế hoạch mở cửa trở lại tại các quận, huyện “vùng xanh” từ 15/11. Cùng với đó, tăng cường tổ chức tiêm vắc xin cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục. Một số tỉnh, thành phố như TP.HCM, Bình Dương, Ninh Bình… đã triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh từ 12-17 tuổi.

Cũng theo bà Ngô Thị Minh, gần đây, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng ở một số địa phương. Tuy nhiên, tỉ lệ cán bộ, nhà giáo, nhân viên trường học được tiêm đủ liều vắc xin còn thấp (trung bình toàn quốc khoảng 62%).

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